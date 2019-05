Mehr als 1.000 Veranstaltungen verspricht der Hessentag im Juni in Bad Hersfeld. Die Stadt erwartet hunderttausende Besucher. Zu den vielen Höhepunkten gehören die Auftritte der Black Eyed Peas, von ZZ Top und Silbermond.

"Faszinierend lebendig" - so beschrieb Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos) seine Stadt bei der Vorstellung des Hessentagsprogramms am Dienstag. Mehr als 1.000 Veranstaltungen sollen hunderttausende Besucher vom 7. bis 16. Juni nach Bad Hersfeld locken. "In den zehn Tagen werden wir unsere Stadt in all ihren Facetten zeigen", versprach Fehling.

Zu den musikalischen Höhepunkten zählen die Hip-Hop-Gruppe Black Eyed Peas am 7. Juni, die Popband Silbermond (8. Juni), Schlagersänger Roland Kaiser (12. Juni) sowie die Musikgrößen ZZ Top (13. Juni).

Weitere Informationen "Feiern mit Freunden" - der hr auf dem Hessentag Im Mittelpunkt des Hessentags steht das Areal des Hessischen Rundfunks, der "hr-Treff" am Riesenrad im Schilde-Park, mit vielen Events in und vor der Schilde-Halle, einem hr-Beach und zahlreichen Food-Trucks.

am Riesenrad im Schilde-Park, mit vielen Events in und vor der Schilde-Halle, einem hr-Beach und zahlreichen Food-Trucks. Am Montag, 10. Juni, steigt die Fernsehaufzeichnung zum " hr3-Festival 2019" in der Schilde-Halle. Mit dabei sind angesagte nationale Popmusik-Acts wie Joris, Glasperlenspiel und Michael Schulte.

in der Schilde-Halle. Mit dabei sind angesagte nationale Popmusik-Acts wie Joris, Glasperlenspiel und Michael Schulte. Am ersten Hessentagssonntag startet um 11 Uhr der große "hr-Familientag" im "hr-Treff“. Ein Höhepunkt: "KiKA kommt zu dir!"

im "hr-Treff“. Ein Höhepunkt: "KiKA kommt zu dir!" Am Donnerstag, 13. Juni, können Schlagerfans ihren Idolen beim " Schlagerfieber 2019 – Ganz Hessen feiert Schlager!" ganz nahe kommen.

ganz nahe kommen. Am Freitagabend, 14. Juni, steigt ab 22 Uhr in der Schilde-Halle die große " YOU FM Big City Beats"-Party.

Das komplette hr-Programm finden Sie in dieser Übersicht .

Das Hessentagsprogramm finden Sie hier .

In der Stiftsruine soll der deutsche Alt-Rock’n’Roller Peter Kraus (9. Juni) auftreten, Swing-Sänger Tom Gaebel wird am 14. Juni erwartet. Herzstück des Festes ist die 2,3 Kilometer lange Hessentagsstraße, wo es mehr als 200 fliegende Händler, Imbiss- und Getränkestände gibt. Viele Veranstaltungen sind kostenlos.

Bürgermeister Fehling kündigte eine App zur 59. Auflage des größten Landesfests Deutschlands an, die auch über kurzfristige Programmänderungen informiert.