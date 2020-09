Der Hessische Film- und Kinopreis wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ohne Publikum und Roten Teppich vergeben.

Die Preisverleihung in Frankfurt wird von der Alten Oper in die kleinere Naxoshalle verlegt. Auch der Termin wurde geändert: Statt wie üblich am Buchmesse-Freitag werden die Preise am Mittwoch darauf, dem 21. Oktober, überreicht. Das teilte Kunstministerin Dorn (Grüne) am Montag mit. Das durch die Absage der Gala eingesparte Geld fließt in eine "Kreativprämie" für Filmschaffende.