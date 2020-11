Der Hessische Kulturpreis geht in diesem Jahr an die Caricatura in Frankfurt und Kassel.

Mit dem Preis werde "das Engagement der beiden Institutionen rund um das Genre der Karikatur" gewürdigt, erklärten Ministerpräsident Bouffier (CDU) und Wissenschaftsministerin Dorn (Grüne), beide Mitglied im Kuratorium des Hessischen Kulturpreises, am Mittwoch.

Den Stellenwert von Karikaturen anzuerkennen sei in einer Zeit, in der sie andernorts mit Terror und Gewalt bekämpft werden, wichtiger denn je, so Bouffier. Der Preis ist mit 45.000 Euro dotiert.