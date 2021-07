Kaum Laufstegshows, kein Live-Modezirkus und keine großen Partys: Wenn am Montag die erste Frankfurt Fashion Week startet, ist vieles nicht wie ursprünglich geplant. Ein wenig Glamour wird es aber doch geben. Die Highlights.

Eine rein digitale Fashion Week - klingt nicht wirklich sexy. Doch die Corona-Pandemie macht es nötig, die Fashion Week findet ausschließlich digital im so genannten "FFW Studio" statt, per moderierten Livestreams, Online-Vorträgen oder Panels mit internationalen Fachleuten.

Im Mittelpunkt der digitalen Frankfurt Fashion Week stehen die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Alle FFW Studio-Veranstaltung sind öffentlich zugänglich, Registrierung unter frankfurt.fashion/de/studio



Vor einem Jahr war überraschend bekannt geworden, dass Berlin mehrere Modemessen an Frankfurt verliert. Nach der coronabedingten Absage diesen Sommer sollen die Messen Premium, Seek, Neonyt und The Ground im Januar 2022 ihre Premieren am Main feiern.

