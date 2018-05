Beschaulicher Kunstgenuss ist in der Nacht der Museen in Frankfurt und Offenbach eher nicht angesagt. Dafür Konzerte, Tanzkurse und Feuershows. Um den Überblick zu behalten: hier einige Tipps.

Kunst und Konzerte, Lesungen und Tanzkurse, Zaubershows und Quizrunden - die Nacht der Museen in Frankfurt und Offenbach bietet neben den laufenden Ausstellungen ein umfassendes Programm . Alle Stationen zu besuchen, ist unmöglich - Rosinenpicken ist angesagt. Hier einige ausgewählte Tipps für Familien mit Kindern, Fans von Mitmachaktionen, Konzertfreunde und Spektakelliebhaber.

Weitere Informationen Infos zur Nacht der Museen Wann: Samstag, 5. Mai, 19 bis 2 Uhr

Wo: 40 Museen in Frankfurt und Offenbach

Eintritt: Das Ticket zur Nacht der Museen kostet 14 Euro, die Familienkarte 29 Euro. Für Besitzer der MuseumsuferCard ist der Eintritt frei. Karten gibt es in den Museen zu kaufen. Mit dem Ticket können Shuttle-Busse , historische Straßenbahn und das Shuttle-Schiff genutzt werden. Die Call-a-Bike-Räder können gratis nach Anmeldung ausgeliehen werden.

Programm: Neben den laufenden Ausstellungen gibt es Konzerte, Performances, Lesungen und vieles mehr. Ein Blick ins Programm. Ende der weiteren Informationen

Hier fühlen sich Kinder wohl

Zur Nacht der Museen dürfen Kinder ausnahmsweise auch mal länger aufbleiben, viele Häuser richten sich mit Sonderaktionen auf die jüngsten Besucher ein.

Junges Museum Frankfurt : Von 19 bis 22 Uhr gibt es in dem neuen Museum offene Werkstätten. Bildkarten drucken, Broschen basteln, Papier schöpfen und vieles mehr. Im Experiminta Science Center warten 130 naturwissenschaftlich-technische Experimentierstationen darauf, bespielt zu werden. Stündlich sorgt die experimentelle Bühnenshow mit den "Heroes of Science" für Spannung.

Druckwerkstatt des Jungen Museums Bild © Junges Museum LAC

Das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank schickt die jüngsten Besucher auf eine Kinder-Rallye und im Museum für Kommunikation hat von 19 bis 22 Uhr die Kinderwerkstatt geöffnet. Von 19 bis 24 Uhr ist die Funkstation besetzt. Das Kriminalmuseum im Polizeipräsidium ist für Kinder nicht geeignet (Zutritt erst ab 14 Jahren), doch die stündliche Vorführung der Polizeihunde-Staffel (19.30 bis 23.30 Uhr) ist in jedem Jahr ein Highlight.

Der Zoo Frankfurt ist für Familien immer eine gute Anlaufstation, so auch in der Nacht der Museen. Zu Springhase, Erdferkel und Fledermaus gibt es nicht nur Infos, sondern auch Mitmachaktionen. Außerdem kann die neue Pinguin-Anlage besichtigt werden. Wer sich künstlerisch austoben möchte, ist in der Caricatura , dem Städel oder dem Liebieghaus prima aufgehoben. In der Caricatura ruft ein Ottifanten-Malwettbewerb zur Teilnahme. Das Städel bietet von 19 bis 21 Uhr unter dem Motto "Malerei XL" ein offenes Atelier für Kinder an, um 19.30 Uhr und 20.15 Uhr gibt es Familienführungen. Ähnlich ist das Programm im Liebieghaus: Offenes Atelier von 19 bis 21 Uhr und eine Famlienführung um 20 Uhr.

Im Ledermuseum Offenbach heißt es um 19.30, 21.30 und 24 Uhr: "Grips anstrengen". Beim Riesen-Memoryspiel gilt es, Objektpaare aus dem Ledermuseum zu entdecken. Eine Disziplin, in der Kinder ihre Eltern ja gerne mal alt aussehen lassen.

Hier dürfen Sie mitmachen

Gucken ist schön, aber selbst aktiv werden, macht Ihnen noch größere Freude? Die Nacht der Museen 2018 hat besonders für Tanzwütige einige Stationen im Angebot. Im Museum Judengasse kann man unter Anleitung von Andreas Schmitges und zu Live-Musik jiddische Volkstänze aus dem 18. und 19. Jahrhundert erlernen: 19.30, 21, 23 und 24 Uhr. Es soll lieber Tango sein? Dann ab nach Offenbach ins Ledermuseum . Das Tanzpaar Leonie & Jan wird von einem Musik-Duo begleitet und lädt nach einer kurzen Vorführung zu den ersten Schritten des Tango Argentino ein: 20 und 22 Uhr.

Im Ledermuseum gibt es eine Einführung in den Tango. Bild © picture-alliance/dpa

Sie möchten sich lieber einige frische Dancemoves draufschaffen? Dann ist das Museum für Kommunikation die richtige Anlaufstation. Um 23 und 0.30 Uhr zeigen Fresh Fruits Movement angesagten Club Dance zum Mittanzen.

Wer schon immer mal über einen Laufsteg schweben wollte, im Museum Angewandte Kunst gibt es dazu die Gelegenheit. Zum Abschied der spektakulären Jil-Sander-Schau entsteht Frankfurts schönster Laufsteg, auf dem jeder zur Stilikone werden kann. Um 22 und 24 Uhr Live-Catwalk und Modenschau zum Mitmachen.

Und gibt es auch was für große Spielkinder? Ja klar, im Haus der Stadtgeschichte in Offenbach. Dort werden um 20, 22 und 24 Uhr beim Flipperwettbewerb die Menschen mit den flinksten Fingern gekürt.

Hier wird zugehört

Mitmachen ist nichts für Sie? Sie möchten lieber gepflegt ein wenig Musik hören und sind offen für Klänge, die vom Mainstream ein Stück entfernt sind?

Hier einige Tipps für eher leise Töne: Im Kaisersaal im Römer spielt von 19.30 bis 22.30 Uhr stündlich die Gruppe Wildwuchs Renaissance-Musik. Im Städel erklingen von 19 bis 22 Uhr, immer zur halben Stunde, passend zur großen Rubens-Ausstellung Flötenweisen aus dem Barock. Im Archäologischen Museum wirft die Frankfurter Buchmesse einen ersten musikalischen Schatten voraus. Der diesjährige Ehrengast Georgien bringt zu Gehör, wie georgischer Gesang klingt. Nestan Bagration-Davitashvili ist um 19, 21, 23 und 1 Uhr mit Gesang und Percussion zu erleben.

Lufthansa-Holzbläser-Quintett in Aktion Bild © Nacht der Museen

Im Lufthansa Aviation Center tritt von 19 bis 23 Uhr stündlich das Lufthansa-Holzbläser-Quintett auf und wer es ganz romantisch mag, sollte um Mitternacht im Dommuseum vorbeischauen. Dort spielt Bastian Fiebig Saxophon im Schein von 1.000 Kerzen.

Musik mit einem Hauch Nostalgie gibt es im Caricatura Museum und im Haus der Stadtgeschichte in Offenbach. Jazz, Country und Blues spielt um 21, 23 und 1 Uhr das Spardosen-Terzett in der Caricatura. Im Haus der Stadtgeschichte liefert Sven Eismann von 21-1 Uhr "Sounds aus der Rille".

Die Nacht der Museen ist traditionell auch die Nacht der DJs. In der Schirn lädt der Crown Club mit DJ Biffy zum Mittanzen ein. Die DJs Twisted & Mc Markie J. legen um 23 Uhr im Deutschen Architekturmuseum auf. Und im Museum Angewandte Kunst heißt es von 22 bis 2 Uhr "AmpYourself" mit Ata Macias & Aziesch.

Tanzen bis in die Nacht hinein - bei der Nacht der Museen ist das Pflicht. Bild © Nacht der Museen

Hier wird es feurig

In der Nacht der Museen gibt es natürlich auch Dinge zu erleben, die man nicht alle Tage geboten bekommt. Dazu gehört die experimentelle Bühnenshow der "Heroes of Science", die im Experiminta ScienceCenter stündlich von 19.30 bis 1.30 Uhr gezeigt wird. Heiß wird es auch im Zoo beim Theatro Artistico - sie bieten Artistik und Feuer-Jonglage und zwar stündlich zwischen 20.30 und 23.30 Uhr.

Auf dem Römerberg liefert das antagon Theater um 21, 22 und 22.45 Uhr eine Musik-, Theater- und Feuershow unter dem Motto "Traum einer Sache". Freunde des Lichts und der Schattenwelt kommen beim Light-Painting im Museum für Kommunikation (19.30 bis 23 Uhr, alle halbe Stunde) voll auf ihre Kosten.

Malen mit Licht - im Museum für Kommunikation Bild © Ulich Tausend

Hier geht es hoch hinaus

Für alle, die gerne hoch hinaus möchten, hier noch drei Tipps zum Schluss: Wer Offenbach von oben und die Frankfurter Skyline mal aus einer anderen Perspektive sehen möchte, sollte den City Tower Offenbach besuchen. 30 Etagen, 140 Meter hoch - dazu Lounge-Grooves mit Mr. Rod. So geht chillen.

Wer noch ein bisschen höher steigen möchte, im Experiminta ScienceCenter wartet der Flugsimulator auf Passagiere. Und wem auch das noch nicht reicht, der kann gleich zu den Sternen greifen: In der Sternwarte darf man einen Mars-Rover steuern.