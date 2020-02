Sie wollen stilvoll wohnen? Jugendstil vielleicht? Kein Problem, die passenden Möbel können kostenlos ausgeliehen werden. Der Sprudelhof in Bad Nauheim wird saniert und die Möbel suchen für ein paar Jahre ein neues Zuhause.

Diesen und kommenden Samstag können Stühle, Kommoden und Tische für drei bis vier Jahre geliehen werden – zumindest für so lange, wie der Sprudelhof, Europas größte zusammenhängende Jugendstil-Anlage in Bad Nauheim, saniert wird.

Das geht ganz einfach: Man geht zum Sprudelhof, sucht sich ein oder mehrere Möbel aus und hinterlegt seine Personalien. Dazu verpflichtet man sich, die Möbel zu restaurieren, wenn sie nicht in einem guten Zustand sind – ansonsten lässt man sie so, wie sie sind. Zusätzliche Kosten fallen keine an.

Badehäuser müssen leer geräumt werden

Die Möbel stammen alle aus der Zeit der Jahrhundertwende um 1900 und standen im zweiten Badehaus des Sprudelhofs, der historischen Heilwasser-Badeanlage in Bad Nauheim. Wer an diesem und am kommenden Wochenende keine Zeit hat, aber gerne ein Möbel aus der Jugendstilzeit leihen möchte, kann dies auch in den kommenden Monaten tun – denn auch in den anderen Badehäusern stehen historische Möbel, für die ein neues, temporäres Zuhause gesucht wird.