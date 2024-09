16 Musicalpreis-Nominierungen für Brüder Grimm Festspiele

Zwei Inszenierungen der Brüder Grimm Festspiele in Hanau sind in diesem Jahr für den renommierten Deutschen Musical Theater Preis nominiert – und das in gleich 16 Kategorien. Das Musical "Die Gänsemagd" erhielt zehn Nominierungen, darunter als "Bestes Musical" und für die Haupt- und Nebendarsteller. "Sterntaler" wurde sechs Mal nominiert, unter anderem für die "Beste Komposition" und als "Bestes Musical". Seit Gründung des Preises habe noch nie ein Theater so viele Nominierungen in einer Spielzeit erhalten, teilten die Festspiele am Donnerstag mit.

Szene aus "Die Gänsemagd". Das Musical ist in zehn Kategorien für den Musicalpreis nominiert. Bild © Brüder Grimm Festspiele / Hendrik Nix

Die Nominierungen seien ein "absolutes Gütesiegel" und "ein unübersehbares Zeichen dafür, dass Hanau als kulturelles Juwel weit über Stadt- und Landesgrenzen erstrahlt", sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Er forderte in diesem Zusammenhang das Land Hessen auf, die Verteilung der Fördermittel neu zu ordnen. Im Vergleich zu den Bad Hersfelder Festspielen, die in diesem Jahr mit 770.000 Euro gefördert wurden, hätte Hanau nur einen Zuschuss in Höhe von 70.000 Euro erhalten. "Für diese eklatante Benachteiligung gibt es keine nachvollziehbare Begründung", so Kaminsky.

Die Deutsche Musical Akademie zeichnet jährlich herausragende Musical-Uraufführungen im deutschsprachigen Raum aus. Es ist der einzige Musicalpreis im deutschsprachigen Raum, der von Musicalschaffenden vergeben wird. Die Brüder Grimm Festspiele konnten bereits mehrfach Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Die diesjährige Preisverleihung findet am 21. Oktober in Berlin statt.