Ganz fertig ist er immer noch nicht und dennoch darf er sich mit den Großen messen: Der Neubau des Henninger-Turms in Frankfurt ist für den Internationalen Hochhaus-Preis nominiert worden. Die Konkurrenz ist gewaltig.

Aus weltweit über 1.000 neuen Hochhäusern hat das Deutsche Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt 36 Gebäude für den Internationalen Hochhaus-Preis nominiert. Aus dem Kreis werden dann Mitte August fünf Finalisten bestimmt. Der Gewinner der mit 50.000 Euro dotierten Auszeichnung wird am 1. November in der Frankfurter Paulskirche gekürt. Der Preis wird vom DAM, der Stadt Frankfurt und der DekaBank alle zwei Jahre verliehen.

Die meisten der nominierten Hochhäuser - jedes vierte - steht in China. Unter den Städten ragen Singapur mit fünf und New York mit vier Nominierungen hervor, wie das DAM in einer Mitteilung berichtete. Nur fünf der nominierten Häuser kommen aus Europa. Aus Deutschland ist nur der neue Henninger-Turm in Frankfurt-Sachsenhausen vertreten.

Vom Getreidesilo zum Luxus-Wohnturm

Der Henninger-Turm war 1961 als Getreidesilo für die Henninger-Brauerei gebaut worden und lange das höchste Gebäude Frankfurts. 2013 wurde der 119,5 Meter hohe Turm abgerissen und durch ein 140 Meter hohes Wohnhochhaus mit Luxuswohnungen ersetzt, das in der Silhouette seinem Vorgänger gleicht.

Bei den Arbeiten kam es immer wieder zu Verzögerungen. Der ursprüngliche Bezugsbeginn 2015/2016 konnte bei weitem nicht gehalten werden. An einigen Wohnungen wird noch immer gewerkelt. Auch das Restaurant mit öffentlicher Aussichtsplattform im so genannten Fass an der Spitze des Turms lässt noch auf sich warten. Ursprünglich sollte im Herbst 2017 Eröffnung sein, die wird möglicherweise im September 2018 gefeiert. Laut Frankfurter Bauaufsicht liegt die Verzögerung am andauernden Innenausbau des Fasses.

360°-Tour im 15. Stock: So wohnt es sich im Henninger-Turm

