Die großen Familienfeiern fallen dieses Weihnachten aus, genau die richtige Zeit für gemütliche Tage auf der Couch. Wir haben das passende Futter für die Ohren - hr-Hörspiele satt. Hier eine Auswahl für jedes Alter.

Hörspiele für Kinder | Hörspiele für Erwachsene

Der kleine Prinz - ein Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry

"Man sieht nur mit dem Herzen gut". Das ist es, was der kleine Prinz den verunglückten Piloten lehrt. Die märchenhafte Geschichte des kleinen Prinzen vom Asteroiden B 612 berichtet von dessen Reise zur Erde. Dabei macht er Station auf verschiedenen Planeten. Dem des Laternenanzünders und des Trinkers, dem des Geographen und des Geschäftsmannes. Mit seinen Gedanken ist er dabei stets bei seiner kleinen Rose.

"Ich! Fliege! Nicht!" - Kinderhörspiel von Thilo Reffert

Ein Urlaub geht zu Ende. Das ist normal. Doch dass der 10-jährigen Emi am Flughafen von Valencia einfällt, dass sie nicht mehr fliegen will - und auch nicht wird, das ist nicht normal. Die Eltern sind entsetzt. Klimaschutz okay, aber doch nicht jetzt! Die Heimreise mit ihrer älteren Schwester wird zum unvergesslichen Abenteuer.

"Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich"

Kinderhörspiel nach dem Buch von Silke Lambeck: Otto und Matti wohnen in Berlin, dort wo das Leben tobt. "Otto hat gesagt, wir sind viel zu brav, und seitdem denke ich über das wilde Leben nach", philosophiert Matti. Denn sie sollen für den Musikunterricht ein Rap-Video drehen und was soll man da erzählen, wenn das Aufregendste im Leben die Mathe-Nachhilfe, der Klavierunterricht und der Spielplatz an der Ecke ist? Es muss also ein wildes Leben her - und das ist schneller da, als den beiden lieb ist. Fiese Immobilienhaie und gefährliche Gangster inklusive!

Folge 2 von "Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich", ist ab dem 27. Dezember hier zu hören .

Märchen-Hörspiele

Die ARD-Weihnachtsmärchen "Sechs auf einen Streich" gibt es in diesem Jahr auch als Hörspiele. Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt von König Drosselbart, dem Rotkäppchen, der Gänsemagd und vielen weiteren bekannten Figuren. Stundenlanger Hörspaß - nicht nur für Kinder .

Die hr3-Weihnachtsgeschichte

Hä? Die Stimme kenne ich doch - aber wer ist das nur? Die hr3-Weihnachtsgeschichte ist ein Hörspiel für die ganze Familie - Mitraten durchaus erwünscht. Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte neu interpretiert, gesprochen und gespielt von einigen der größten Stars , die das deutsche Musik- und Showgeschäft zu bieten hat: Mark Forster, Stefanie Heinzmann, Frank Elstner, Michael Mittermeier, Samu Haber, Rea Garvey und viele, viele mehr ... Dazu Musik vom hr-Sinfonieorchester.

"Malina" nach dem Roman von Ingeborg Bachmann

"Es war Mord". Mit diesem berühmt gewordenen Satz endet der rätselhafte Liebesroman "Malina" von Ingeborg Bachmann, der in einer meisterhaften Komposition aus inneren Monologen, Märchen, Briefen, fiktiven Dialogen und Telefonaten von einer ungewöhnlichen Dreiecksgeschichte erzählt.

Die Erzählerin lebt mit ihrem Mann Malina, liebt aber Ivan, der diese Liebe nicht gleichermaßen erwidert. Anders als in einer klassischen Dreiecksbeziehung ist man sich bei Bachmann aber nie sicher, wer eigentlich wer ist. Immer wieder versucht die Erzählerin, im Hörspiel gesprochen von Nina Kunzendorf, ans Licht zu bringen, wer das erzählende Ich ist.

"Kornkreise" - Krimi-Hörspiel von Monika Geier

Ein bisschen Spannung gefällig? Im Krimi-Hörspiel "Kornkreise" nimmt uns Monika Geier mit in ein Umweltcamp für Jugendliche. Bei bestem Sommerwetter setzen sie sich für den vom Aussterben bedrohten Hamster ein. Als Abendprogramm haben die Campleiter Nora und Oz den Umweltaktivisten und Jagdgegner Franz Knieper eingeladen. Er hält einen Vortrag über den wahren Ursprung von Kornkreisen. Die laue Nacht verführt Nora und Franz dazu, selbst einen Kornkreis zu machen. Plötzlich fällt ein Schuss und der erklärte Jagdgegner ist tot. Nur ein unglücklicher Jagdunfall?

"Havanna" - Krimi-Hörspiel von Simone Buchholz

Die vier Freundinnen Bangles, Bella, Bonnie und Becky führen alle ein mehr oder weniger bürgerliches Leben - als Taxifahrerin, Lehrerin, Escort oder Programmiererin. In ihrer Freizeit rauben sie jedoch ab und an gemeinsam Juweliere aus. Ihr neuester Coup soll sich richtig lohnen - diesmal soll es eine Privatbank sein.

"Vom Gauner persönlich" - Gaunerbiografie von Henry Jaeger

Das Hörspiel "Vom Gauner persönlich" nach der gleichnamigen Inszenierung von Martha Kottwitz am Schauspiel Frankfurt widmet sich dem bewegten Leben des Schriftstellers Henry Jaeger. In seinen Texten nimmt er uns mit auf die Dächer Frankfurts und lässt uns an den waghalsigen Einbrüchen und Überfällen der Jaeger-Bande teilhaben. Die brachten ihm eine mehrjährige Haftstrafe ein, führten ihn jedoch auch zum Schreiben.

