Hollywood in der Alten Oper

Spielzeit 2019/20 Hollywood in der Alten Oper

Musical, Jazz, Filmmusik und Klassik bestimmen die Spielzeit 2019/20 der Frankfurter Alten Oper.

Der Schwerpunkt "Exodus nach Hollywood" befasse sich im November damit, "wie in den 1930er, 1940er Jahren die Wiener Spätromantik in die Filmmusik Hollywoods mündete", hieß es bei der Programmvorstellung am Donnerstag. Zur Weihnachtszeit läuft das Musical "Bodyguard".

Weitere Schwerpunkte widmen sich dem Cellisten Nicolas Altstaedt, dem Dirigenten Philippe Herreweghe und dem London Symphony Orchestra.