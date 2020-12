Theater, Kino, Ausstellungen: Im neuen Jahr wird alles gut! Oder besser. Oder anders. Lesen Sie Ihr buntes Gute-Laune-Horoskop - wir versprechen Ihnen natürlich nur das Allerbeste.

Butter bei die Fische, oder besser, Musik zum Handkäs: 2020 war mies genug. Jede Hessin und jeder Hesse hatte nicht nur wegen der Pandemie ein Päckchen zu tragen. Die gute Nachricht: 2021 wird ein tausendprozentig gutes Jahr! Für uns alle! Die Sterne haben es verraten …

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

2020 waren Sie der Fels in der Brandung und 2021 werden Sie die Brandung sein!

Liebe: Jaja, harte Schale, weicher Kern, das alte Klischee der Steinböcke. Aber stimmt halt auch ein bisschen, weswegen Steinböcke meist etwas länger Single bleiben als andere Sternzeichen. Doch die Pandemie hat Sie weich geklopft und das zahlt sich jetzt aus: Singles begeistern sich schnell für eine neue Liebe, Beziehungstäter lassen sich auf nie gekannte Weise fallen.

Kunst & Kultur: Sie mögen Ehrgeiz, Selbstdisziplin und klare Linien. Nirgends sind Sie 2021 besser aufgehoben als in einem der hessischen Museen für Moderne Kunst. Lassen Sie sich von der Geradlinigkeit Andy Warhols faszinieren im MMK in Frankfurt oder studieren Sie die Sammlung im Museum Modern Art in Hünfeld.

Finanzen: Im Grunde genommen sind Sie ein Streber - im guten Sinn. Sie sind verantwortungsbewusst, ehrgeizig und diszipliniert, Sie jammern nicht, Sie machen einfach. Ihr bester Freund wird 2021 Ihr Finanzberater sein, denn wo Ihnen eventuell ein Quäntchen Kreativität fehlt, hat er den richtigen Riecher. So werden Sie reicher im Schlaf.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Sie haben eine Vision für eine bessere Welt und 2021 werden Sie sie umsetzen!

Liebe: Sie sind ein kreativer Spaßvogel und überraschen Ihre Lieben immer wieder mit kleinen Gesten. Da 2021 das Leben ganz, ganz sicher wieder geregelteren Bahnen folgt, überraschen Sie nun mit großen Gesten. Und große Gesten werden erwidert durch große Gefühle - 2021 wird schlicht ein Traumjahr der Liebe für Sie!

Kunst & Kultur: Sie sind Abenteurer und Rebell und das schlägt sich in Ihrem Freizeitprogramm nieder. Die Kartbahn "NOlimit" in Fulda ändert alle sechs Monate ihre Streckenverläufe, da könnten Sie sich pudelwohl fühlen. Oder auf dem Tarzanschwinger auf dem Abenteuerspielplatz Hochheim, einer Art Riesenschaukel mit ewig langen Seilen. Bei so viel Action kommt Ihnen bestimmt auch eine Ihrer berühmten tollen Ideen, die Sie dann gleich zur Rettung der Menschheit, des Planeten und generell unseres Sonnensystems in die Tat umsetzen werden.

Finanzen: Sie haben Erfindergeist und leben immer halb in Utopia - das macht Sie zu einem kreativen, aber risikofreudigen Anleger. Dieses Jahr können Sie aber gar nichts falsch machen, die Sterne prophezeien: Das Geld fließt Ihnen nur so zu.

Fische (20. Februar bis 20. März)

Sie und Ihre blühende Phantasie sind das Beste, was allen anderen 2021 passieren kann!

Liebe: Sie träumen gerne und normalerweise ist es schwer, Sie festzunageln. Nach diesem schwammigen 2020 ist Ihnen aber ausnahmsweise nach etwas Handfestem. Sie stürzen sich in eine neue Beziehung, oder alternativ noch intensiver in die, die Sie schon haben. Butter bei die Fische!

Kunst & Kultur: Sie wollen entführt werden in fremde Welten und das gelingt Ihnen 2021 im Theater am besten. Bei "Barock am Main" lachen Sie sich kaputt mit Schauspieler Michael Quast über "Worschtmichels Traum oder Der König von Frankfurt". Das Schlosstheater Fulda hat die Pandemie zur Renovierung genutzt und den neuen Glanz müssen Sie sich natürlich anschauen. Und im Hessischen Staatstheater Wiesbaden steht ab Mai "Die Küste Utopias" auf dem Programm - wie gemacht für Sie.

Finanzen: Ganz ehrlich: Sie sind ein bisschen naiv, glauben an das Gute im Menschen, entscheiden mehr aus dem Bauch heraus als mit dem Kopf. Eigentlich disqualifizieren Sie diese Eigenschaften für einen erfolgreichen Finanzplan, aber hey - es ist 2021! Und so wird auch Ihr Konto übersprudeln, wenn Sie ab und zu vielleicht noch eine andere Person draufgucken lassen. Gönnen Sie sich!

Widder (21. März bis 20. April)

Was Sie wirklich wollen, ist ein Abenteuerspielplatz, auf dem Sie Ihr Temperament rauslassen können. Kriegen Sie! 2021 ist ein einziger Abenteuerspielplatz.

Liebe: Unter den Widder-Geborenen sind meistens mehr Singles zu finden als bei den anderen Sternzeichen. Falls Sie dazu gehören: Bleiben Sie doch dabei! Im Frühjahr werden schon einige Menschen geimpft sein und dann gibt es kein Halten mehr! Für den Widder-Single könnte das die beste Zeit seines Lebens werden. Und sollten Sie doch schon vergeben sein - was sollen wir sagen - das tut uns ehrlich leid für Sie.

Kunst & Kultur: Unter den vielen neuen Liebschaften gibt es sicher einige, die sich gerne mit Ihnen ins Kulturleben schmeißen werden. Am wohlsten fühlt sich der Widder 2021 auf den großen Festivals, die er so vermisst hat. Das Open Flair in Eschwege, das Burg Herzberg Festival in Breitenbach oder der World Club Dome in Frankfurt - sie sind alle wieder am Start! VERSPROCHEN!

Finanzen: Die EZB in Frankfurt schimmert im Licht des Sonnenuntergangs, rosa glühen ihre Fassaden und rosa glüht im nächsten Jahr auch Ihr Bankkonto. Verluste durch Corona? Das war gestern! Mit Ihrer Kreativität und Ihrem Biss finden Sie neue Einnahmequellen, die Ihr Konto spätestens ab August zum Überlaufen bringen werden.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Stiere streben nach Sicherheit, Genuss und Besitz. Ist 2021 alles im Übermaß vorhanden!

Liebe: Hier finden Sie die Sicherheit, die Ihnen so wichtig ist. Wenn Sie schon in einer Beziehung sind, machen Sie sich auf einen Tauchgang zum Marianengraben gefasst. Es wird tiefgründig, Sie werden in Ihrer Partnerschaft tiefen Frieden finden. Und sollten Sie noch als Single durchs Leben gehen, haben Sie insbesondere in Ihrem Geburtsmonat die Chance auf die ganz große und krisensichere Liebe, die dann für immer hält.

Kunst & Kultur: Ab dem Frühjahr wird der Genuss wieder eine übergeordnete Rolle in Ihrem Leben spielen. Genießen können Sie wie kein anderes Sternzeichen, und zwar Kunst in den wieder geöffneten Museen von Frankfurt bis Kassel, Musik bei Konzerten von Ensemble Modern bis Rammstein und nicht zu vergessen beim Essen. 2021 gehen Sie nicht in ein gutes Restaurant. Sie gehen in zwanzig gute Restaurants.

Finanzen: Besitz, Besitz, Besitz. Sie werden 2021 kaufen, und zwar die großen Sachen. Autos, Häuser, Boote. Besitz macht sie glücklich, die Geldquellen sprudeln wieder und nach der brutalen Flaute 2020 haben Sie sich den Kaufrausch verdient!

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Bei Ihnen ist der Name Programm: Zweimal finden Sie halt doppelt gut. Ganz klar, dass 2021 für Sie doppelt positiv verläuft!

Liebe: Eigentlich neigen Sie dazu, alles doppelt und dreifach zu hinterfragen. Aber das haben Sie 2020 so oft getan, dass es selbst Ihnen zum Hals heraushängt. Stellen Sie sich also auf ein spontanes Liebesjahr ein, denn Ihr Charme und Ihre Kontaktfreudigkeit führen dazu, dass Sie in der Liebe sehr viel Spaß haben werden - vorausgesetzt, Sie machen einfach mal.

Kunst & Kultur: Zwillinge sind kluge Köpfe und so haben Sie einen gewissen Anspruch an Ihr 2021 endlich wieder vorhandenes Freizeitprogramm. Entsprechend könnte Sie das Städel in Frankfurt glücklich machen, wenn dort im Herbst eine Ausstellung zu den ersten Erfolgen Rembrandts startet. Schon im Frühjahr werden Sie am Staatstheater Kassel befriedigt, es spielt sich anlässlich des hundertsten Geburtstages von Joseph Beuys quer durch dessen wichtigste Werke. Durchatmen können Sie in Hessens schönsten Parks: Vom Palmengarten in Frankfurt bis hin zum Park und Schloss Wilhelmsthal in Kassel.

Finanzen: Tja, auch hier gilt: Ihr Jahr wird doppelt gut! Monat für Monat werden Sie doppelt so viel Geld auf dem Konto haben, mit dem Sie doppelt so vielen Menschen eine doppelt so große Freude bereiten wollen. Und ab und zu denken Sie auch doppelt an sich und gönnen sich nicht nur ein, sondern gleich zwei Spontankäufe. Why not? Sie haben’s ja!

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Sie sind das Kuscheltier unter den Sternzeichen - wie sollte 2021 da schon schlecht für Sie laufen?

Liebe: Sie lieben Ihre Freunde, Ihre Familie und alle anderen Menschen, die gut zu Ihnen sind. Und 2021 wird diese Liebe Sie leiten. Die Sterne über Hessen versprechen Harmonie pur, den ganzen Tag, jeden Tag.

Kunst & Kultur: Ihnen ist fast schon egal, wie Sie sich unterhalten lassen, Hauptsache Sie tun es zusammen mit anderen. Insofern sollten Sie sich auf Großveranstaltungen konzentrieren, da treffen Sie so viele Menschen wie möglich! Das Afrikanische Kulturfest in Frankfurt bietet Ihnen Vielfalt, "Sound of the Forest" im Odenwald ein Wochenende im eingeschworenen Kreis und neue Bands und Freunde finden Sie beim Musikschutzgebiet Festival in Homberg (Efze).

Finanzen: Beim Thema Geld sind Sie ein Player und 2021 sollten Sie dem intensiv nachgehen. Setzen Sie sich mit der Frankfurter Börse auseinander und investieren Sie, aber lassen Sie sich vorher gut beraten. Die Sterne über Hessen sind Ihnen hold und so wird Ihr Vermögen sich bald (fast) ohne Ihr Zutun vermehren.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Rrrroar - Ihr Löwenherz ist nach der langen Zeit in den eigenen vier Wänden voller Tatendrang!

Liebe: Sie sind ein bisschen eitel und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass Sie sich eher Partner gesucht haben, die Sie anhimmeln. Das ist temporär ganz nett, aber langfristig irre langweilig. 2021 wissen Sie: Der nächste Lockdown könnte kommen und die Zeit ist knapp. Sie werden einen feurigen Partner auf Augenhöhe finden und sich gegenseitig abfeiern.

Kunst & Kultur: Auf geht’s, los geht’s, drei Tage wach! Sie haben die Clubs vermisst und deswegen sind die Nächte 2021 Ihre Tage. Im Frühjahr gehen die Clubs nach und nach wieder auf - stürzen Sie sich hinein und planen Sie zur Abwechslung doch mal eine hessische Clublegenden-Tour: Zu Elektronischem tanzen im Robert Johnson in Offenbach, einmal am Kronleuchter schaukeln im S-Club in Fulda und eventuell doch etwas anderes trinken als Sprudel im Soda Club in Kassel. Schlafen können Sie später!

Finanzen: Gucken Sie sich mal an - Sie wirken durchaus dominant. Und dass Sie dem Erfolg verpflichtet sind, merkt auch Ihr Geld. Ganz von alleine. Ehrlich, Sie müssen nichts tun, Sie werden 2021 einfach reicher, indem Sie sind.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Jajaja, Sie sind fleißig, schon klar, wissen wir. Aber 2021 werden sogar Sie sich Auszeiten gönnen!

Liebe: Sie erledigen gerne Dinge, auch für andere, das ist ein Fakt. Und das macht Ihnen auch noch Spaß! Insofern sind Sie für jeden Partner ein echter Gewinn, weil der dann einfach mal faul sein darf. Mit dieser Charaktereigenschaft können Sie sich auf ein erfülltes Liebesjahr einstellen, ihre Liebsten werden gerne von Ihnen auf Händen getragen. Und sollten Sie noch Single sein: Mit dieser Art gewinnen Sie Herzen, insbesondere die von bequemeren Zeitgenossen.

Kunst & Kultur: Sie verfügen über einen ausgeprägten Realitätssinn und der macht Sie eventuell nicht für jede Form von Kunst und Kultur kompatibel. Zu abgefahren ist nichts für Sie, den Reiz von indischen Holi-Festen haben Sie noch nie verstanden und Improvisationstheater ist Ihr persönlicher Alptraum, weil Sie die ganze Zeit befürchten, dass jemand aus dem Publikum mitmachen soll und dieser Jemand dann ausgerechnet SIE sind. Aber glücklicherweise öffnen die hessischen Kinos wieder und 2021 wird das Jahr der Blockbuster: Bei "The Batman", "Avatar 2", "Jurassic World 3", "Thor 4", "Matrix 4" oder "John Wick 4" können Sie sich endlich entspannt im Halbdunkel verstecken.

Finanzen: Sie haben gesunden Menschenverstand, erledigen immer alles sofort und neigen zu Pragmatismus und Effizienz. Mit dieser unaufgeregten Haltung wird es Ihnen 2021 nicht gelingen, nicht reich zu werden.

Waage (24. September bis 23. Oktober)

Sie tragen die rosarote Brille und ganz ehrlich - wer will Ihnen das verbieten?

Liebe: Zuckerwatte, Schmetterlinge und der Duft frisch geschnittener Rosen… Klingt kitschig? Ist es auch und verdammt nochmal, tut das gut! Sie fühlen sich in einer Partnerschaft am wohlsten, deswegen sind Sie wahrscheinlich ohnehin schon in einer. Es wird ein tiefenentspanntes, zuckersüßes Jahr für Sie beide!

Kunst & Kultur: Sie lernen gerne neue Leute kennen, aber die sollten schon auf Ihrem intellektuellen Niveau sein. Glauben Sie uns: Nach dem harten Kultur-Jahr 2020 sind die anderen Intellektuellen innerlich fast verdurstet und genau wie Sie so oft wie möglich unterwegs. Sie werden sie treffen und fantastische Gespräche führen. Auf Vernissagen, auf Finissagen und auf allen anderen -agen dazwischen auch, egal ob an der Kunststation Kleinsassen, in der Leica Gallery in Frankfurt oder im LO Studio in Büdingen.

Finanzen: Auch wenn Sie Menschen innerhalb kürzester Zeit um den Finger wickeln können - innerlich behalten Sie stets einen gewissen Abstand und das ist in Sachen Finanzen Ihr großer Trumpf im Jahr 2021. Mit der nötigen Distanz sehen Sie die passenden Investitionsmöglichkeiten wie auf dem Silbertablett serviert und greifen zu. Wunderbar dabei zuzusehen, wie Ihr Vermögen wächst!

Skorpion ( 24. Oktober bis 22. November)

Sie kleiner Feuerteufel, zündeln Sie etwa schon wieder? Viel Spaß dabei!

Liebe: Ohne Ihnen Honig um den schönen Mund schmieren zu wollen, aber Sie sind anderen Sternzeichen haushoch überlegen. Optisch, in Sachen Charme und wegen dieser fesselnden Intensität, die Sie ausstrahlen. Sie haben schon eine Beziehung? Okay, aber vielleicht schon mal über zwei Beziehungen nachgedacht? Oder drei? Sie könnten 2021 so viele Menschen glücklich machen!

Kunst & Kultur: Womit man Ihnen nicht kommen darf: Oberflächliches, mittelmäßiges, langweiliges Zeug. Sie suchen in Ihrer Freizeit die Herausforderung! Lassen Sie sich beim Holi-Fest in Wiesbaden mit Farbe bewerfen, gehen Sie klettern im Odenwälder Felsenmeer oder fahren Sie mit dem Kanu durch den Weilburger Schifffahrtstunnel. Das Leben ist ein Abenteuer!

Finanzen: Teuflisch gut sieht es 2021 auf Ihrem Konto aus. Sie lösen gerne Rätsel und Sie verfügen über einen ausgeprägten Forscherdrang - so wird der Finanzteil der Zeitung für Sie zur Lieblingslektüre.

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

2020 konnte Ihnen die gute Laune nicht vermiesen. 2021 bringt Ihnen ein Euphorie-Hoch!

Liebe: Sie sind ein Gewinner, das wissen Sie. Die anderen meistens auch und deswegen wird es ein spannendes Jahr für die Liebe! In Ihrer Partnerschaft erfinden Sie sich immer wieder neu. Und sollten Sie noch Single sein - es wird nicht lange dauern, bis Sie die Person Ihrer Träume erobern. Wahrscheinlich ist es gestern passiert.

Kunst & Kultur: Freizeit bedeutet für Sie Reisen, denn es erweitert Ihren Horizont. Im ersten Halbjahr konzentrieren Sie sich noch auf hessische Reiseziele und entspannen im Strandbad Spessartblick oder genießen den Nervenkitzel einer Vollmondnacht an Deutschlands besterhaltenem Galgen oberhalb von Beerfelden im Odenwald. Aber spätestens ab August packen Sie Ihre Koffer wieder für Ziele, die außerhalb unserer Landesgrenzen liegen. Wir wissen, Sie lieben unser Hessen, deshalb sei es Ihnen gegönnt. Wir freuen uns schon auf Ihre Rückkehr!

Finanzen: Expandieren ist 2021 das Motto! Egal in welcher Größenordnung, Sie werden sich und Ihr Vermögen vergrößern. Ihr Optimismus sorgt dafür, dass Sie eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Sie trauen sich einfach und vergolden 2021.