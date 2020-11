Die hr-Bigband (englisch: Frankfurt Radio Big Band) ist in zwei Kategorien für den Grammy nominiert worden.

Die hr-Bigband ist in der Kategorie "Best Jazz Vocal Album" für die Produktion "Holy Room: Live At Alte Oper" mit der Musikerin Somi sowie in der Kategorie "Best Large Jazz Ensemble Album" gemeinsam mit John Hollenbeck, Theo Bleckmann, Kate McGarry und Gary Versace für "Songs You Like a Lot" nominiert worden. Die Nominierungen für einen der begehrtesten Musikpreise der Welt wurden am Dienstag in Los Angeles verkündet. Die Grammy-Gala soll am 31. Januar 2021 in Los Angeles stattfinden. Die hr-Bigband zählt zu den weltweit besten Formationen ihrer Art.