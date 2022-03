Ein Zeichen für den Frieden setzen möchte das Land Hessen zusammen mit dem hr-Sinfonieorchester. Deswegen lädt das Orchester zu einem Benefizkonzert für die Ukraine in die Alte Oper ein. Auf dem Programm steht Beethoven.

"Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern mit diesem besonderen Konzert unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen und ein musikalisches Zeichen für den Frieden und die Freiheit unserer europäischen Nachbarn setzen", sagt hr-Intendant Florian Hager. Aus diesem Grund lädt das hr-Sinfonieorchester am 10. März zu einem Benefizkonzert in der Alten Oper Frankfurt ein.

Die Eintrittsgelder des Konzerts gehen an die 'Nothilfe Ukraine' des Bündnisses Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Das Konzert wird zudem auf dem YouTube-Kanal des hr-Sinfonieorchesters für alle Menschen weltweit zugänglich gemacht. Auch ein Video-Livestream ist geplant, zeitversetzt wird es am gleichen Abend im hr-fernsehen gesendet und live in hr2-kultur übertragen.

"Europa-Hymne" von Beethoven

Auf dem Programm steht unter anderem der auch als "Europa-Hymne" bekannten Finalsatz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven - gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Frankfurter Chöre sowie den Ensemblemitgliedern der Oper Frankfurt Monika Buczkowska (Sopran), Judita Nagyová (Alt), AJ Glueckert (Tenor) und Anthony Robin Schneider (Bass).

Außerdem präsentiert das hr-Sinfonieorchester das Cellokonzert von Robert Schumann mit dem Solisten Truls Mørk. Das Ensemble Modern gibt das Stück "Marevo" der jungen, ukrainischen Komponistin Anna Korsun zum Besten. Die Alte Oper Frankfurt stellt für das Benefizkonzert ihren Großen Saal zur Verfügung.

Schirmherr: Volker Bouffier

Das Konzert ist eine gemeinsame Veranstaltung des Hessischen Rundfunks, des Landes Hessen unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Volker Bouffier und der Stadt Frankfurt und dem Rheingau Musik Festival, dem Ensemble Modern, der Oper Frankfurt, der Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Chöre und der Alten Oper Frankfurt.

Weitere Informationen Benefizkonzert für die Ukraine, Leitung: Juraj Valčuha Am Donnerstag, 10. März, 20 Uhr, Alte Oper Frankfurt

Karten: 29 Euro auf www.hr-ticketcenter.de



Alle Eintrittsgelder werden an das "Bündnis Entwicklung Hilft" und die "Aktion Deutschland Hilft" gespendet.

Stichwort "ARD/Nothilfe Ukraine", Spendenkonto: DE53 200 400 600 200 400 600



Das Konzert im Internet, Radio und Fernsehen:

Video-Livestream auf www.youtube.com/hrsinfonieorchester sowie als Live-Übertragung in hr2-kultur .

Das hr-fernsehen sendet zeitversetzt ab 22.30 Uhr. Ende der weiteren Informationen