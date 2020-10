Was an ein Kinderlied erinnert, ist der Titel eines Chart-Hits von zwei Produzenten aus Wetzlar: "Head Shoulders Knees & Toes". Wie es dazu kam, erzählen Janik Riegert und Josh Tapen von Quarterhead hier.

"Head Shoulders Knees & Toes" - dieses Lied kennen wahrscheinlich viele noch aus der Schulzeit. Mit einer Neuinterpretation dieses Ohrwurms stürmt derzeit das Wetzlarer Produzenten-Duo Quarterhead die Charts. Janik Riegert und Josh Tapen haben den Titel zusammen mit den französischen DJs Ofenbach und der Sängerin Norma Jean Martine im Frühjahr veröffentlicht. Mittlerweile wurde er mehr als 100 Millionen Mal gestreamt.

Riegert und Tapen machen seit ihrer Schulzeit zusammen Musik. Nach dem Abitur fingen sie an, als Musikproduzenten zu arbeiten. Sie schrieben Songs für Wincent Weiß, Alle Farben und die Youtube-Stars Die Lochis und produzierten Remixe für Robin Schulz und die Backstreet Boys - alles in ihrem Studio in Hüttenberg bei Wetzlar. Ihr Hit "Head Shoulders Knees & Toes" entstand an gerade mal einem Tag.

hessenschau.de: Top Ten der Deutschen Single-Charts und schon über 100 Millionen Streams. Was ist das für ein Gefühl, wenn der eigene Song so durch die Decke geht?

Janik Riegert: Das ist ein sehr besonderes Gefühl, weil man als Musiker normalerweise gar nicht in der Hand hat, was mit einem Song passiert. Wenn man ihn in die Welt entlässt, hat man keinen Einfluss mehr darauf, was die Welt damit macht. Und wenn man dann sieht, wie ein Song über Monate hinweg immer weiter wächst und immer mehr Menschen erreicht, das ist schon ziemlich besonders.

hessenschau.de: Der Titel "Head Shoulders Knees & Toes" dürfte vielen bekannt sein, denn es ist auch ein populäres Kinderlied. Wie seid ihr darauf gekommen, dieses Lied neu zu interpretieren?

Josh Tapen: Kurz vor dem Lockdown waren wir in London. Dort hatten wir zusammen mit unseren Songwriting-Kollegen Tim und Norma eine Songwriting-Session. Norma ist übrigens auch die Sängerin von "Head Shoulders Knees & Toes". Wir saßen im Studio und überlegten, was wir machen könnten. Wir hatten ungefähr vier bis fünf Stunden Zeit und wollten an dem Tag noch einen coolen Dance-Song machen. Dann ist irgendeiner auf die Idee gekommen, ein Stück zu machen, das sich an diesen Kindersong anlehnt.

Janik Riegert: Die Lyrics von dem Song gehen ja so: "I feel it in my head, shoulders knees and toes." Soll heißen, das Gefühl von einer anderen Person im ganzen Körper zu haben. Das war in etwa der inhaltliche Aufhänger. Die Melodie war dann auch relativ schnell da. Letztendlich waren das vielleicht magische 20 Minuten, die den Kern ausgemacht haben. Danach haben wir es ausgearbeitet.

hessenschau.de: Funktioniert das immer so spontan? Einen Hit innerhalb nur eines Tages zu schreiben?

Janik Riegert: Das ist sehr vom Zufall gezeichnet. Am Anfang hat man immer ein leeres Blatt Papier vor sich und weiß gar nicht genau, wo die Reise hingeht. Manchmal bringt jemand ein Konzept mit in den Raum und hat vielleicht eine Idee, und dann kann es ganz schnell gehen.

Josh Tapen: Mir fallen oft Sachen unter der Dusche ein. Dann gehe ich schnell ans Handy, mache eine Voice Memo und habe schon mal die Melodie. Und dann, vielleicht drei Monate später, scrolle ich durch mein Handy und denke: Geil, das wäre doch cool.

Janik Riegert: Aber oft schreibt man auch Songs, die einfach für immer auf der Festplatte bleiben.

hessenschau.de: Direkt nach dem Abitur habt ihr euch dazu entschlossen, Songwriter und Producer zu werden. Ohne Studium oder Ausbildung habt ihr euer Ding durchgezogen.

Josh Tapen: Wir machen schon seit der Schule zusammen Musik und waren damals auch mal bei einem Branchentreffen in L.A. Dort haben wir mit anderen Künstlern eine Studio-Session gemacht. Dort wurde auf einmal alles sehr greifbar. Dann kamen wir mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause. Es hat uns das Gefühl gegeben, dass dieser Weg machbar ist.

Janik Riegert: Und dass es Menschen gibt, die das geschafft haben, und dass wir das vielleicht auch können. Dann haben wir es einfach gemacht und gesagt: Wir sind jetzt Produzenten und Songwriter. Und dann unzählige Songs geschrieben.

hessenschau.de: Hat sich eure Arbeit seit Corona verändert?

Janik Riegert: Schon, weil wir normalerweise viel unterwegs sind. Wir schreiben normalerweise viel in London mit Co-Writern, arbeiten in Los Angeles, Nashville, Stockholm und in anderen Städten. Dort entwickeln wir gemeinsam mit anderen Künstlern neue Ideen, das ist ja auch der Kern unserer Arbeit. Das ging natürlich dieses Jahr nicht.

Josh Tapen: Es gab am Anfang der Corona-Krise tatsächlich einen Einbruch der Streaming-Zahlen unserer Songs um etwa ein Drittel. Anscheinend haben die Leute da nicht so viel Musik gehört wie sonst. Das hat sich inzwischen wieder normalisiert.

Janik Riegert: Wobei man sagen muss, dass diese Einbrüche auch finanziell absolut zu verkraften sind. Das ist bei uns längst nicht so schlimm wie zum Beispiel bei Künstlern aus der Live-Branche oder Künstlern, die von ihren Touren abhängig sind. Das ist natürlich viel dramatischer als bei uns.

hessenschau.de: Erfolgreiche Musikproduzenten erwartet man nicht unbedingt auf dem platten Land bei Wetzlar. Habt ihr mal überlegt, in eine große Stadt wie Los Angeles, Paris oder Berlin zu ziehen und von dort aus Musik zu machen?

Janik Riegert: Ganz am Anfang, als wir unser Studio hier in Hüttenberg noch nicht hatten, haben wir darüber nachgedacht. Mittlerweile, da wir unser Netzwerk und unser Studio haben und wir alle möglichen Sachen auch übers Internet machen können, sehe ich keine Notwendigkeit mehr.

Josh Tapen: Wetzlar ist unsere Homebase. Wir sind gerne hier und wenn wir von Writing Trips zurückkommen, freuen wir uns auch immer wieder. Es gibt nichts Schöneres, als Freunde und Familie an einem Ort zu haben und immer wieder dorthin zurückzukehren.

hessenschau.de: Wie ist das, wenn ihr in Wetzlar und Umgebung unterwegs seid? Werdet ihr seit eurem neuen Hit ab und zu mal nach Autogrammen gefragt?

Josh Tapen: Als wir damals das Album mit den Lochis gemacht haben, standen immer mal Groupies vor unserem Studio in Hüttenberg. Zum Glück passiert das jetzt aber nicht mehr, und es ist nicht so wie in L.A., wo überall Paparazzi stehen. Also alles ganz entspannt.

Janik Riegert: Das einzige, woran man ein bisschen den Unterschied merkt, ist, dass wir jetzt mit bekannteren Songwriter-Kollegen zusammenarbeiten oder mal ein Feature mit einem anderen größeren Künstler machen können. Solche Türen gehen seit "Head Shoulders Knees & Toes" auf. Sonst hat sich eigentlich nichts verändert. Und das ist auch gut so.

Das Interview führte Sophia Luft.

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 29.10.2020, 18 Uhr