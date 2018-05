Ein Denkmal? Mehr als 150! Mit so vielen Skulpturen ehrt die Stadt Eltville in diesem Sommer Buchdruck-Erfinder Johannes Gutenberg. Der Künstler Ottmar Hörl erklärt im Interview, warum er dafür schon wieder zum Serientäter geworden ist.

Zu Lebzeiten erhielt der chronisch klamme Mainzer Johannes Gutenberg bei seinem Bruder in Eltville (Rheingau-Taunus) Zuflucht vor seinen Gläubigern - und eine kurfürstliche Leibrente in Form von Wein, Korn und Klamotten. 550 Jahre nach seinem Tod ehrt die Stadt den genialen Buchdruck-Erfinder, den das Time-Magazin zum "man of the millennium" erklärt hat, auf künstlerische Weise.

Von August an werden in Eltville mehr als 150 bunte Gutenberg-Skulpturen aus Kunststoff stehen. Geschaffen hat sie der hessische Bildhauer Ottmar Hörl. Er produziert seine Werke gerne in Serie. Mit hr-iNFO-Redakteur Dirk Wagner sprach der Bildhauer über den Sinn der vielen kleinen Gutenbergs und warum dessen Vermächtnis "der Wahnsinn" ist.

Wie sieht er aus, Ihr Gutenberg und wie kommen Sie auf diese Darstellung?

Ottmar Hörl: Die Figuren sind etwa einen Meter hoch und tragen mittelalterliche Ausgehkleidung. Es gibt keine Bilder, also keine Porträts von Gutenberg. Man weiß nicht, wie er ausgesehen hat. Alle Porträts oder Bildwerke von ihm sind erfunden. Man sieht an meiner Darstellung, dass diese Figur nicht aus unserer Zeit ist und dass es wohl auch schon länger her ist. Aber der Rest ist von mir erfunden.

Weitere Informationen Die Kunstinstallation mit seriellen Gutenberg-Skulpturen in der Außenanlage der Kurfürstlichen Burg in Eltville am Rhein dauert vom 18. August bis 23. September 2018 und gehört zum Gutenberg-Gedenkjahr 2018. Black Magic: gutenberg@eltville Ende der weiteren Informationen

Welche Bedeutung hat Gutenberg für sie persönlich?

Ottmar Hörl: Ich würde Gutenberg vergleichen mit Steve Jobs und Bill Gates. Er hat die Welt verändert mit der Erfindung des Buchdrucks. Und mit den Buchstaben, die man individuell setzen konnte, war jeder Text auf einmal möglich. Das war vorher nicht der Fall. Man könnte sagen, dass die Erfindung die Welt verändert hat bis ungefähr 1970, als dann die ersten Personal-Computer rauskamen.

Mich interessiert bei einer Person ja nicht so sehr, diese Person zu feiern oder sie auf ein Denkmal zu stellen. Sondern: Was hat diese Person denn eigentlich bewirkt? Wenn man die Sache einfach zu Ende denkt, was Gutenberg ausgelöst hat – dann ist das ein Wahnsinn.

Sie machen Kunst für alle im öffentlichen Raum, produzieren in großer Stückzahl. Sonst geht es in der Kunst aber doch immer um Einzigartigkeit und um das eine Original. Warum machen Sie das so?

Ottmar Hörl: Weil das für mich die wirkliche Welt ausmacht, das ist meine Entwicklung. Ich kenne die Welt des Originals nicht, es ist die Welt des Adels und bestimmter Hierarchien. Die Kunst steckt im Prinzip in ihrer These immer noch im 19 Jahrhundert: Der Adlige wollte sich einen Künstler kaufen, den es nur einmal gibt, um mit ihm zu repräsentieren. Aber die Konzeption des 21. Jahrhunderts ist die serielle Idee. Das Original findet darin nicht mehr statt, ist nur ein elitärer Gedanke.

Dadurch, dass Sie Gutenberg in so hoher Stückzahl reproduzieren , holen sie ihn auch ein bisschen runter vom Sockel?

Ottmar Hörl: Es geht darum, dass die Menschen teilnehmen an einer inhaltlichen Fragestellung. Die meisten interessiert doch nicht, ob das Kunst ist, oder nicht. Die Leute interessiert, ob in dem Werk eine Information enthalten ist, die sie vielleicht interessieren könnte. Also: "Wer ist denn eigentlich Gutenberg?" Ich finde das interessant, dass Sie dann darüber nachdenken, was dieser Mensch eigentlich bewirkt hat in der Gesellschaft. Dafür muss ich ihn nicht auf ein Denkmal stellen und groß machen.

Weitere Informationen Johannes Gutenberg/ Ottmar Hörl Johannes Gutenberg (etwa 1400 – 1468) gilt als der Erfinder des modernen Buchdrucks mit beweglichen Buchstaben und der Druckerpresse. Er löste damit in Europa die erste Medienrevolution aus. Gutenberg lebte die meiste Zeit in Mainz, 1411 zog die Familie vermutlich vorübergehend nach Eltville. Später lebte noch sein Bruder hier. Und sein Förderer Adolph II. von Nassau residierte in Eltville.



Ottmar Hörl wurde 1950 in Nauheim geboren, ausgebildet wurde er an der Frankfurter Städelschule und der Hochschule für Bildende Künste Düsseldorf. Er ist Bildhauer, Installations-, Aktions-, Foto- und Objektkünstler. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die große Euro-Skulptur, die er 2001 vor dem Eurotower in Frankfurt aufstellte. Auf dem Campus der Goethe-Uni ließ er 2014 400 Goethe-Figuren installieren. Im Oktober 2009 zeigte er eine Installation von über 1.200 Gartenzwergen mit Hitlergruß in Straubing und löste damit eine Kotroverse aus. Ende der weiteren Informationen

