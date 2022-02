Regie-Newcomer Christian Schäfer erzählt im Film "Trübe Wolken" die Geschichte eines Außenseiters, der in eine schwere Krise gerät. Für die Dreharbeiten - unter anderem mit Devid Striesow - kehrte der Filmemacher an seine alte Schule in Mittelhessen zurück.

Paul ist Einzelgänger. Er redet nicht viel, teilt sich nicht mit. Stattdessen interessiert sich der 17-Jährige für Schleichpfade, verlassene Gebäude und Gedichte. Mit seiner Schweigsamkeit übt Paul eine Faszination aus auf seine Mitmenschen: seinen schwulen Lehrer, seine Freundin Dala und seinen Mitschüler David.

In seinem ersten Langfilm "Trübe Wolken" erzählt Regisseur Christian Schäfer vom Erwachsenwerden. Mit seiner Mischung aus Jugenddrama und Thriller überzeugte er die Kritiker, etwa beim Filmfestival Max Ophüls Preis, das deutschsprachige Nachwuchsfilmer auszeichnet, und beim Lichter Filmfest in Frankfurt.

Dreharbeiten in der alten Heimat

Für die Dreharbeiten kehrte der im mittelhessischen Fleisbach (Lahn-Dill) geborene und mittlerweile in Köln lebende Christian Schäfer in seine alte Heimat zurück. Er drehte in Dillenburg, Haiger, Herborn, Wetzlar und Gießen und brachte Kamera und Crew sogar in seine früheren Klassenräume der Gewerblichen Schule in Dillenburg.

Regisseur Christian Schäfer Bild © Salzgeber Co Medien GmbH

Die Arbeit am Film sei deshalb auch eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Identität gewesen, erklärt Schäfer. "Das ist für mich als Filmemacher, der offen homosexuell lebt, in der Jugend ein großes Thema gewesen: Wer kann ich sein, wer möchte ich sein, wer darf ich sein?" Seine eigene Jugend habe er dennoch nicht verfilmt, die sei "nicht von trüben Wolken übersät" gewesen. "Aber man nimmt in seine Filme immer eigene Erfahrungen mit hinein."

Nachwuchstalent und Kinostar in den Hauptrollen

Jonas Holdenrieder spielt Außenseiter Paul. Bild © Salzgeber Co Medien GmbH

Interpretiert werden diese persönlichen Erfahrungen von Shootingstar Jonas Holdenrieder, bekannt aus Filmen wie "Fack Ju Göhte" und "Die Vampirschwestern". Er spielt den Schüler Paul auf der Suche nach sich selbst ohne viele Worte und ausdrucksstark. "Jonas hat das Talent, non-verbal, nur mit seiner Mimik und seinen Gesten den Zuschauer in den Bann zu ziehen", meint Regisseur Schäfer. Für seine Leistung wurde der 22-Jährige Holdenrieder beim Filmfestival Max Ophüls Preis als bester Schauspielnachwuchs ausgezeichnet.

Für die zweite Hauptrolle konnte der Regisseur Erfolgsschauspieler Devid Striesow gewinnen. Als Pauls kunstsinniger Lehrer interessiert er sich für den mysteriösen, verschlossenen Einzelgänger und macht ihn zu seinem Schützling.

Er sei unglaublich froh über die Zusammenarbeit mit einem Filmstar wie Striesow. "Aber letzten Endes ist das für mich als Regisseur egal, ob man mit Striesow dreht oder mit jemand anderem", sagt Schäfer. "Jeder, mit dem ich arbeite, bekommt die gleiche Aufmerksamkeit. Alles andere wäre unfair und unproduktiv."

Regisseur übt auch Gesellschaftskritik

Schäfers erster Kinofilm ist durchaus gesellschaftskritisch zu verstehen. Es gebe "eine Ziellosigkeit und Planlosigkeit in unserer Jugend", gibt der 32-Jährige zu bedenken. Zwar zeige die Gesellschaft im Moment eine starke Vielfalt und Diversität auf. Im Inneren werde aber viel in Schubladen gedacht, stellt er fest. "Man ist gar nicht so ehrlich, wie man sich nach außen gibt." Deshalb sei "Trübe Wolken" ein wichtiger Film: Er zeige auf, was "in unserer Gesellschaft schief läuft".

Weitere Informationen Kurzkritik Christian Schäfers vielschichtiges Langfilmdebüt ist das atmosphärisch dichte Porträt eines Außenseiters. Das Coming-of-Age-Familiendrama erzählt einfühlsam vom Erwachsenwerden und den verwirrenden Gefühlen, die damit einhergehen. Schäfer erzeugt eine sogartige Stimmung, die die Einsamkeit und Ungewissheit seines Hauptdarstellers widerspiegelt. Der Regisseur lässt dabei viele Fragen offen - neben seinem fantastischen Ensemble eine Stärke des Films. Großes hessisches Kino.



Seine Premiere feiert der Film am 22. Februar um 20.15 Uhr im Frankfurter Programmkino "Harmonie" in Anwesenheit von Jonas Holdenrieder und Devid Striesow. Der reguläre Kinostart ist am 24. Februar. Ende der weiteren Informationen