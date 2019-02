Masse mit Klasse: Nach dem millionenschweren Defizit der documenta 14 sollen gleich zehn Künstler dafür sorgen, dass die Schau im Jahr 2022 ein voller Erfolg wird. Ein indonesisches Kollektiv übernimmt die Leitung. Kassel darf sich auf Mitmach-Kunst freuen.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Die documenta-Pressekonferenz in voller Länge [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa ist zur künstlerischen Leitung der Weltkunstausstellung documenta 15 (18. Juni bis 25. September 2022) berufen worden. Wie documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann am Freitag in Kassel bekanntgab, folge der Aufsichtsrat mit der Ernennung dem Vorschlag der achtköpfigen Findungskommission, die die zehnköpfige Gruppe von Künstlern und Journalisten aus Jakarta einstimmig nominiert habe. Es ist das erste Mal in der Geschichte der documenta, dass die künstlerische Leitung einem Kollektiv anvertraut wird.

Ade Darmawan, Kurator und Direktor von Ruangrupa, kündigte an, bei der Gestaltung der Ausstellung experimentell und auf Erfahrungsebene vorgehen zu wollen. Wichtig sei der Gruppe auch eine alternative Praxis. Einen zweiten Standort wie bei der documenta 14 solle es zwar nicht geben, dafür aber eine Kooperation mit Partnern an unterschiedlichen Orten.

Lokale Kooperationen geplant

"Wir haben kein Ausstellungskonzept im klassischen Sinn vorgelegt", ergänzte Gruppenmitglied Farid Rakun. Vieles wisse man noch nicht. "Wir wollen mit dem Kontext, in dem wir in Kassel leben, etwas aufbauen", kündigte er lokale Kooperationen an.

Dieses Konzept, an dem alle teilhaben könnten, habe die Findungskommission letztlich überzeugt, hob Philippe Pirotte, Mitglied der Findungskommission hervor. Ruangrupa sei in der Lage, verschiedene Gruppen anzusprechen, sei unkompliziert und humorvoll. "Ihre Grundidee heißt Zusammenarbeit", sagte er.

Findungskommission bleibt an Bord

Der Aufsichtsratsvorsitzende der documenta, der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), kündigte an, dass die Findungskommission die documenta 15 auch nach der Nominierung der künstlerischen Leitung als eine Art "Beirat" weiterhin begleiten werde. Dies sei ebenfalls ein Novum in der Geschichte der Kunstausstellung.

Da der Etat erhöht wurde, sei die documenta 15 "sehr auskömmlich" ausgestattet, sagte Geselle. Eine konkrete Zahl nannte er nicht. Der Etat der documenta 14 lag bei 34 Millionen Euro. Vor allem bedingt durch den zweiten Standort Athen hatte die documenta 14 ein Defizit von 7,6 Millionen Euro verursacht.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 22.2.2019, 19.30 Uhr