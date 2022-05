Eintritt frei! Zum internationalen Museumstag am 15. Mai öffnen die Museen kostenlos ihre Tore. Eine kleine Auswahl an Aktionen, bei denen Mitmachen erwünscht ist. Ein Spaß, nicht nur für Kinder.

Kulturfreunde kommen am Sonntag, 15. Mai, auf ihre Kosten - und das ganz kostenlos. In ganz Hessen beteiligen sich rund 150 Museen am Internationalen Museumstag , der in diesem Jahr unter dem Motto "The Power of Museums" steht.

Der Gedanke dahinter: Museen haben - als Orte der Entdeckung - die Möglichkeit, die Sichtweise auf die Welt zu verändern. Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen und dabei auch noch Spaß haben. Nach zwei Jahren Pandemie und digitalen Angeboten, gibt es wieder Aktionen vor Ort. Hier eine kleine Auswahl.

Fulda | Frankfurt | Nidda | Homberg (Efze) | Kassel | Offenbach | Darmstadt | Wolfhagen

Ein letztes Mal erklingt das "Klavier von Ahrweiler"

Es war ein Zeichen der Hoffnung während der Flutkatastrophe im Ahrtal, als Helferinnen und Helfer auf einem eigentlich für den Sperrmüll gedachten Klavier spielten. Jetzt steht das "Klavier von Ahrweiler" im Deutschen Feuerwehr-Museum Fulda . Am Sonntag wird es noch ein letztes Mal bespielt - mit einer ganz besonderen Sonate. Komponist Kai Fenchel hat eigens für das historische Instrument das Stück "Tribut an die Mitmenschlichkeit - von Naturgewalten, Verlust und Hoffnung" geschrieben. Dieses spielt er zum ersten und einzigen Mal am Sonntag.

Ort: Feuerwehr-Museum Fulda Zeit: 10.30 Uhr

Welcher Stein ist das denn?

Können Steine Geschichten erzählen? Auf diese Frage haben Geologen eine klare Antwort. Ja, sicher! Manche glitzern geheimnisvoll, andere sind mehrfarbig, mit etwas Glück findet man eingeschlossene Fossilien. Geologin Carolin Hochreuther nimmt im Vonderau Museum in Fulda die mitgebrachten Schätze der Besucher unter die Lupe, erklärt, wie Gesteinsbestimmung funktioniert und wie man den Funden ihre Entstehungsgeschichte entlockt.

Ort: Vonderau-Museum Fulda Zeit: 14.30 bis 16.30 Uhr

Bild © Vonderau Museum Fulda/Kornelia Wagner

Ein Ausflug in die Römerzeit

Im Archäologischen Museum Frankfurt steht der Museumstag ganz im Zeichen der Römerzeit. Zum Leben in einer römischen Stadt gehörten auch Spiele aller Art. Einige davon können ausprobiert werden. Ob wohl damals auch schon geschummelt wurde bei Delta und Astragal?

Ort: Archäologisches Museum Frankfurt Zeit: 12 bis 13 Uhr und 14 bis 15 Uhr

Eine gewisse Ähnlichkeit mit heutigen Spielen haben die alten Römer-Games durchaus. Bild © Archäologisches Museum Frankfurt

Wenn Steine erzählen ...

Noch mehr Steine, die Geschichten erzählen , kann man in Nidda (Wetterau) erleben. Das Jüdische Museum Nidda lädt zu einer Führung auf den neuen jüdischen Friedhof ein. Männer bringen bitte eine Kopfbedeckung mit.

Ort: Parkplatz Friedhof Am Liebholz, Nidda Zeit: 16 bis 17 Uhr

Jüdischer Friedhof in Nidda Bild © Hildegard Schiebe

Drucken an der Gutenbergpresse

In Homberg (Efze) hält man sich im Haus der Reformation an das Luther-Wort "Bildet die Menschen und schafft Schulen und Lehrer für alle". Was bei dieser Mission ungemein hilft, sind Informationen, die man auf Papier drucken kann. Im Workshop "Drucken an der Gutenbergpresse" kann das ausprobiert werden.

Ort: Haus der Reformation in Homberg (Efze) Zeit: 16 Uhr

Am Museumstag dürfen sich hier Nachwuchs-Gutenbergs erproben. Bild © Mike Luthardt

Andampfen in Kassel

Das Technik-Museum in Kassel wird am Sonntag mächtig unter Dampf stehen. Wenn aus Wasser Energie wird, kann es durchaus hitzig hergehen. Dampfboote und -Traktoren, Spielzeug-Dampfmaschinen und die Lokomotive "Drache" geben am Museumstag Volldampf.

Ort: Technik-Museum in Kassel Zeit: 11 bis 17 Uhr

So ähnlich wird es im Technik-Museum am Sonntag aussehen - nur mit deutlich mehr Dampf. Bild © Sandra Schumann Fotografie

Mehr Blumen für Offenbach

In Offenbach soll der Museumstag über den Sonntag hinaus seine Auswirkungen haben. Im Haus der Stadtgeschichte lautet das Motto "Wir bringen die Stadt zum Blühen". In einem Workshop werden Samensets zusammengestellt, um sie gemeinsam in der Stadt zu verteilen.

Ort: Haus der Stadtgeschichte Offenbach Zeit: 11 bis 14 Uhr

Der Museumstag soll in Offenbach nachwirken und für mehr Blumen sorgen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Mammut-Party in Darmstadt

Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt steigt zum Museumstag eine Mammut-Party. Die Rückkehr des Mastodon von seinem USA-Ausflug ist ein guter Anlass, um den Ur-Elefanten hochleben zu lassen. Neben der Sonderausstellung gibt es Kreativaktionen, Selfie-Point und ein Konzert des Christian-Seeger-Trio .

Ort: Hessisches Landesmuseum Darmstadt Zeit: 11 bis 17 Uhr

In Darmstadt steigt zum Museumstag eine Mammut-Party. Bild © picture-alliance/dpa

Weibliche Schönheit und Kuchen

"Was ist schön?" Dieser Frage geht das Regionalmuseum Wolfhager Land in Wolfhagen mit seiner Ausstellung "Weibliche Schönheitsideale im Wandel der Zeit" nach, die am Sonntag zum Museumstag eröffnet wird. Die Schau betrachtet das Thema von der Antike bis heute und zur Eröffnungsparty gibt es dabei erst einmal Kuchen für alle.

Ort: Regionalmuseum Wolfhager Land in Wolfhagen Zeit: 14 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Internationaler Museumstag Der Internationale Museumstag findet seit 1978 jährlich statt. Er soll auf die thematische Vielfalt der Museen und ihre gesellschaftliche wie soziale Bedeutung aufmerksam machen und das breite Spektrum der Museumsarbeit aufzeigen. Ende der weiteren Informationen

Auch über den Tag hinaus können die konstant nutzbaren digitalen Angebote wie Video-Führungen, Online-Sammlungen oder 360° Grad-Rundgänge der Museen von zuhause aus entdeckt werden.