Nele Neuhaus schreibt in ihrem am Montag erscheinenden Krimi "Muttertag" über einen Serienmörder. Inspiriert hat sie der Fall von Manfred Seel aus Schwalbach am Taunus. Um Verbrechen und Polizeiarbeit zu verstehen, guckt sie auch viel fern. Ein Interview.

Besuch bei Nele Neuhaus, ein paar Tage vor dem Erscheinen ihres neuen Krimis "Muttertag". Es ist der neunte Band in der Bodenstein-Kirchhoff-Reihe. Am Gartentor begrüßt uns ihr neuer und noch recht junger Hund mit lautem Bellen und wedelndem Schwanz.

Neuhaus öffnet mit einem breiten, herzlichen Lächeln. "Der tut nichts", versichert die Schriftstellerin. Kurz darauf spricht sie in ihrem geräumigen Arbeitszimmer bei Kaffee über Leichen, inspirierende Fernsehserien und auskunftsfreudige Ermittler.

hessenschau.de: Frau Neuhaus, Sie haben einen ziemlich perfiden Serienmörder erfunden. Woher hatten Sie die Idee?

Nele Neuhaus: Die Inspiration kam durch einen realen Fall. In Schwalbach wurde vor vier Jahren nach dem Tod eines Mannes in der Garage eine Tonne mit Leichenteilen gefunden. Es war weniger die Tat als solche, die mich inspiriert hat.

Mein Gedanke war: Wie schafft es ein Mensch, über so viele Jahre hinweg ein integriertes Mitglied der Gesellschaft zu sein - in Vereinen engagiert, beliebt, netter Nachbar, guter Vater - und gleichzeitig furchtbare Taten zu vollbringen und Menschen zu ermorden, ohne dass irgendwer Verdacht schöpft? Wie kann ein Mensch ein solches Doppelleben führen?

hessenschau.de: Sie beschreiben den Zustand der Leichen sehr eindrücklich. Warum muten Sie das Ihren Lesern zu?

Neuhaus: Ein bisschen ist das schon dem Genre geschuldet. Natürlich ginge es auch ein bisschen weniger detailliert und ein bisschen weniger anschaulich. Was ich immer versuche zu vermeiden ist, die Tat als solche darzustellen. Das Authentische soll gewahrt sein, auch aus der Perspektive der Polizisten, die oft einen ziemlich ekelhaften Job haben.

hessenschau.de: Ein spezielles Interesse von Ihnen?

Neuhaus: Ich beschäftige mich gerne mit Rechtsmedizin. Ich habe ganz viel Fachliteratur dazu, aber bei Fettwachsleichen hat mir der Chef der Frankfurter Rechtsmedizin den entscheidenden Tipp gegeben. Es gibt immer Details, die man als Laie in keinem Buch findet.

Zum Beispiel haben Fettwachsleichen, wenn sie eine gewisse Zeit gelegen haben, im Innern nicht mehr definierte Organe, sondern das alles hat sich umgewandelt. Ja, das sind richtig eklige Details. Das möchte der Leser aber auch haben. Der möchte nicht noch googlen müssen, was das eigentlich ist.

Weitere Informationen Was sind Fettwachsleichen? Als Wachsleiche oder auch Fettleiche werden Tote bezeichnet, die nicht oder nur zum Teil verwest sind. Der Verwesungsprozess wird durch fehlenden Sauerstoff unterbrochen, zum Beispiel weil der Friedhofsboden einen zu hohen Wasseranteil hat oder ein Lehmboden zu wenig Luft durchlässt. Die Körperfette unter der Haut und an den Organen werden umgewandelt in eine wachsähnliche Schutzschicht, es entstehen Fettwachse.



hessenschau.de: Ihr Buch ist überhaupt sehr kenntnisreich. Wie kommt's?

Neuhaus: Also wenn ich etwas mache, dann mache ich es hundertprozentig. Als ich anfing, Krimis zu schreiben, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Die Fernsehserie "CSI Miami" war meine Grundlage für Forensik, der "Tatort" für die Polizeiarbeit.

Irgendwann habe ich gemerkt, das reicht nicht. Ich habe dann Kontakt bekommen zu dem früheren Chef der Frankfurter Rechtsmedizin. Der hat sich sehr viel Zeit genommen und gesagt, ihm wäre es viel lieber, alle Krimiautoren würden mal kurz anrufen und sich informieren.

Die Polizisten waren am Anfang skeptisch. Da brauchte ich einige Zeit, bis ich mir das Vertrauen erarbeitet hatte. Als sie gemerkt haben, dass ich wirklich interessiert bin an den fachlichen Fragen, da waren sie plötzlich ganz offen. Und heute kann ich jeden fragen und bekomme tolle Antworten.

hessenschau.de: Sie haben die Person von Dr. Harding erfunden, ein Star-Profiler. Wie haben Sie sich die ganzen psychischen Vorgänge bei Psychopathen angeeignet?

Neuhaus: Ich habe unwahrscheinlich viel gelesen. Das hier ist zum Beispiel meine Recherchemappe, wo alles drinsteht (zeigt auf ein Heft mit vielen Post-its neben sich). Das sind alles Ergebnisse meiner Recherchearbeit zu Psychopathen, zu Serienkillern.

Ich habe zudem exzessiv die Serie "Criminal Minds" geguckt, um dahinterzusteigen: Wie arbeiten die? Was ist die Herangehensweise? Dabei habe ich mir Stichworte notiert und dann später alles noch einmal im Internet nachrecherchiert. So habe ich dann kapiert, um was es geht. So konnte ich Dr. Harding das alles in den Mund legen, was ich vorher recherchiert hatte.

hessenschau.de: In Ihren letzten Krimis geraten entweder die Kommissare oder Menschen aus deren Umfeld in Gefahr. Das machen viele Krimiautoren. Ist das eine Mode, ein Zugeständnis an die Leser?

Neuhaus: Ich gebe Ihnen völlig Recht. Das ist etwas, was ich nie machen wollte, weil mich das selbst immer stört. Es erhöht natürlich die Spannung. In dem Moment, wo der Ermittler persönlich betroffen ist, hat die ganze Sache eine andere Fallhöhe. Eigentlich finde ich das gar nicht so gut, weil es in der Realität so gut wie nie passiert, dass ein Polizist selber in Schwierigkeiten gerät. Tatsächlich sind die eigentlich immer außen vor.

Es gibt viele Buchreihen, die ich nicht mehr lese, weil mich das so langweilt. Weil ich immer weiß, die geraten jetzt in furchtbare Schwierigkeiten. Bei "Muttertag" hat es sich angeboten. Aber ich werde das als Stilmittel in meinen nächsten Büchern nicht weiterziehen, weil irgendwann ist es auch unglaubwürdig.

hessenschau.de: Gilt das auch für den Prolog und die Einschübe, in denen der Täter seine Monologe führt - ein ebenfalls beliebtes Stilmittel?

Neuhaus: Das war erst nicht drin. Aber dann habe ich gedacht: Das reicht nicht an Spannung. Ich konnte auch nicht widerstehen, später die Täterperspektive reinzuschreiben, weil es das natürlich wahnsinnig intensiv macht. Dadurch sieht man ja in das kranke Gehirn des Täters rein und sieht, was er mit seinen Opfern anstellt. Beim nächsten Buch muss es aber wieder eine Veränderung geben. Und das habe ich auch schon im Kopf.

hessenschau.de: Sie schreiben neben Krimis auch Jugendbücher und unter Ihrem Mädchennamen Nele Löwenberg Romane. Wie halten Sie diese Welten auseinander?

Neuhaus: Nur Krimis schreiben wäre für mich zu einseitig. Sicherlich, das ist das Erfolgreichste, was ich mache, und das macht auch bis zu einem gewissen Punkt Freude. Nach einem Krimi ist es dann für mich schön, wieder in meine Kinderwelt zu gehen. Ich schreibe auch nie parallel. Ein Projekt ist fertig, und dann kommt das nächste.

Das Gespräch führte Nicole Bothof.