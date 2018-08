Haben sich die Kunstwerke Kolonialherren und Nazis unter den Nagel gerissen? Oder war alles ganz legal? Welche Detektivarbeit das Frankfurter Weltkulturen Museum für eine Raubkunst-Ausstellung leiste, erzählt eine der Kuratorinnen im Interview.

Fünf Frankfurter Museen (siehe Infobox am Ende) haben die Herkunft von Ausstellungsstücken erforscht, die sie während der Zeit des Nationalsozialismus teils unter fragwürdigen Bedingungen bekommen haben. Besonders spannend ist dabei die Ausstellung "Gesammelt. Gekauft. Geraubt? , die seit Donnerstag im Weltkulturen Museum in Frankfurt zu sehen ist.

Hier sind Exponate aus Afrika und Südostasien zu sehen, von denen einige wohl eine doppelte Raubgeschichte haben: Erst wurden sie mehr oder weniger gewaltsam geraubt, um in der NS-Zeit wieder unter Zwang die Besitzer zu wechseln. Im Interview berichtet die Kuratorin Vanessa von Gliszczynski von der langwierigen Arbeit, die nötig war, um die Geschichte der Objekte nachzuzeichnen.

hessenschau.de: Frau von Gliszczynski , die NS-Zeit liegt mehr als 70 Jahre zurück, die deutsche Kolonialzeit mehr 100 Jahre. Warum befassen sich gerade jetzt so viele Museen mit Raubkunst aus diesen beiden Perioden?

Vanessa von Gliszczynski: In ethnologischen Museen ist der Kolonialismus schon früher Thema gewesen. Unser Haus hat 2015 zum Beispiel die Schau "Ware und Wissen", da ging es auch ums Sammeln im kolonialen Kontext. Das interessante Phänomen ist, dass die Öffentlichkeit in der Auseinandersetzung mit NS-Raubkunst nun auch langsam ein Bewusstsein für koloniale Raubkunst bekommt.

Ein weiterer Grund könnte der 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs sein, der ja auch mit dem Verlust der deutschen Kolonien einherging. Das große Interesse an NS-Raubkunst wurde wahrscheinlich mit dem Fall Gurlitt ausgelöst, als raubkunstverdächtige Bilder in einer Privatwohnung beschlagnahmt wurden.

hessenschau.de: Nun wurde Ihr Archiv im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört. Wie haben Sie die Objekte gefunden, die unter Raubkunstverdacht standen?

von Gliszczynski: Wir kennen unsere Sammlung ganz gut und haben Objekte herausgesucht, von denen wir wussten, dass die Herkunft nicht klar ist. Dann mussten wir viele Papierberge wälzen. Ein paar Dokumente haben wir noch, ein paar haben wir im Institut für Stadtgeschichte gefunden, meine Ko-Kuratorin Julia Friedel hat nach Tagebüchern von Sammlern gesucht. Dann gibt es Glücksgriffe wie einen Forschungsbericht des Sammlers Johannes Elbert, der genau beschrieben hat, wie er sammelt.

hessenschau.de: Das klingt nach Detektivarbeit.

von Gliszczynski: Dazu haben wir Kontakt mit Nachfahren von Sammlern und mit Galerien aufgenommen, ja, es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen.

hessenschau.de: Welche - potenzielle - Raubkunst zeigen Sie in der Ausstellung?

von Gliszczynski: Wir zeigen Objekte, die das Museum zur Zeit des Nationalsozialismus gekauft hat und Exponate aus der Kolonialzeit. Beim Nationalsozialismus haben wir uns auf Abläufe während der Besatzungszeit konzentriert. Ein Beispiel ist die Sammlung des französisch-jüdischen Bankiers Maurice de Rothschild (1881-1957), weil wir mussten, dass es das Tagebuch von einer Forschungsreise nach Ostafrika gab und dass die Objekte in den 1940er Jahren in einer Serie der so genannten "günstigen Ankäufe" angeschafft wurden. Im Jahr 1941 hatte die Stadt dem Museum 30.000 Reichsmark Sondermittel bewilligt, weil man "günstige Gelegenheiten" vermutete. Das steht tatsächlich so in einem Brief des damaligen Oberbürgermeisters.

hessenschau.de: Günstige Gelegenheiten, das klingt im Kontext des Nationalsozialismus nach Euphemismus.

von Gliszczynski: In der Kolonialzeit wurde der Begriff vermutlich noch eher "unbefangen" verwendet. Warum die Gelegenheit zur Zeit des Nationalsozialismus so günstig war, ist gar nicht so einfach herauszufinden, weil man den historischen Marktpreis schlecht abgleichen kann. Es ist aber auch so: Deutschland hatte keine Kolonien mehr, und es gab nicht so viele Kolonialwaren auf dem deutschen Kunstmarkt. Andere Länder, die die Deutschen besetzt hatten, hatten aber noch Kolonien und damit einen größeren Markt. Auch das könnte den Begriff der "günstigen Gelegenheiten" erklären.

hessenschau.de: Jüdische Sammler wie Maurice de Rothschild haben ihre Sammlungen aber auch kurz bevor sie flohen verkauft.

von Gliszczynski: Es liegt sehr nahe, dass viele Objekte aufgrund von Flucht verkauft wurden. Wir können es nicht komplett beweisen, aber es ist die logische Schlussfolgerung, dass er diese Sammlung nicht verkauft hätte, wenn er nicht hätte fliehen müssen.

hessenschau.de: Haben Ausstellungsstücke aus seiner Sammlung eine doppelte Raubgeschichte?

von Gliszczynski: Möglicherweise, aber das können wir nicht nachweisen. Rothschild hat sehr wahrscheinlich Unrecht erfahren, als er seine Sammlung vor der Flucht verkaufen musste. Ob er einem Afrikaner das Spielbrett, das wir in der Ausstellung zeigen, einfach abgenommen hat, können wir nicht sagen.

hessenschau.de: Gibt es Zahlen, wie viel Raubkunst in hessischen Museen zu finden ist?

von Gliszczynski: Das ist total schwierig, weil man nicht genau sagen kann, wie Ankäufe zustande kamen, einfach weil die Dokumente fehlen. Dann ist auch immer die Frage: Wird es aus der indigenen Perspektive, aus der Perspektive der Einheimischen, heute eigentlich als Raubkunst gesehen? Zudem gibt es auch Objekte, die legal und mehr oder weniger fair gekauft wurden.

hessenschau.de: Gibt es von dort Rückgabeforderungen an ihr Haus?

von Gliszczynski: Zurzeit gibt es eine Rückgabeforderung aus Australien, über die wir gerade verhandeln. Zuletzt haben wir 2011 einen tätowierten Maori-Kopf zurückgegeben. Das war aber ein spezieller Fall, weil es um menschliche Überreste geht.

hessenschau.de: Unterstützen Sie Rückgabeforderungen ausdrücklich? Am Ende stehen ganze Museen leer.

Vanessa von Gliszczynski arbeitet seit 2011 im Weltkulturen Museum. Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

von Gliszczynski: Es eine Frage der Kulturpolitik, der Kulturdiplomatie zu sagen: Wir müssen zumindest darüber reden und uns überlegen, ob und welche Objekte zurückgehen. Es sind auch nicht immer nur Staaten, die Exponate zurückfordern. Oft sind es indigene Gruppen oder Minderheiten wie Aboriginies, Maori oder Native Americans. Es ist eine Symbolhandlung, Objekte zurückzugeben. Es geht oft gar nicht um den materiellen Wert, außer vielleicht bei sakralen Gegenständen.

hessenschau.de: Fühlen Sie sich von der Politik ausreichend unterstützt?

von Gliszczynski: Für Provinienzforschung braucht man Personal und Mittel. Eigentlich müssten man in die jeweiligen Länder fahren, Ansprechpartner ausfindig machen, fragen, ob sie die Objekte wollen oder nicht. Man braucht Sprachkompetenz, kurz: Es ist eine teure Angelegenheit. Wir hoffen sehr drauf, dass die Bundesregierung ihre Ankündigung wahr macht, beim deutschen Zentrum für Kulturgutverluste Mittel einzustellen, um koloniale Raubkunst zu erforschen. Wir würden sofort eine Stelle beantragen.

Das Gespräch führte Sonja Fouraté.