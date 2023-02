Iranische Künstlerin erhält Stipendium in Gießen

Die iranische Musikerin, Dichterin, Schriftstellerin und Aktivistin Sahar Ajdamsani erhält in diesem Jahr Unterstützung aus dem Programm "Hafen der Zuflucht Hessen". In dem Programm vergibt das Land Hessen gemeinsam mit dem Verein Gefangenes Wort e. V. Stipendien an Menschen, die wegen ihrer literarischen, journalistischen, verlegerischen oder künstlerischen Tätigkeiten unterdrückt werden.