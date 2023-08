Roy Bianco bezaubert die Wetterau beim Karben Open Air

Hessen steckt mitten in der Festival-Saison - nach dem Open Flair in Eschwege (Werra-Meißner) in der vergangenen Woche, geht am Sonntag das Karben Open Air (KOA) zu Ende. Das familiäre, von einem Verein ehrenamtlich organisierte Festival, findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt.

Am Samstag verwandelte Roy Bianco & die Abbrunzati Boys die Stadt Karben (Wetterau) in einen lauen Sommerabend an der italienischen Riviera. Die Augsburger Italoschlager-Combo waren Headliner des Festivals, auf dem sonst eher Punk- und Rock-Bands spielen. Am Sonntag folgen noch unter anderem die Münchener Rocker der Emil Bulls, sowie Rantanplan und Montreal aus Hamburg.

"Wir sind total glücklich, dass alles so rund läuft", sagte Lena Rockel vom Karben Open Air. Es sei ein friedliches und gut gelauntes Festival.