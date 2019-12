Pilzbefall und Handwerkermangel: Die Eröffnung des Jüdischen Museums in Frankfurt verzögert sich um ein weiteres Mal. Der Einbau der Ausstellung hat aber schon begonnen.

Die zuletzt für Frühjahr 2020 angesetzte Eröffnung sei nun erst "im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2020" vorgesehen, teilte das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt am Donnerstag mit. Die ursprüngliche Eröffnung war schon für den Sommer 2019 geplant gewesen. Dieser Termin wurde zunächst auf den Herbst 2019, dann auf April 2020 verschoben. Nun also zweite Jahreshälfte 2020.

Das Museum in Frankfurt war das erste nach dem Holocaust in Deutschland errichtete Jüdische Museum. Es war am 9. November 1988 im Rothschild-Palais eröffnet worden.

