Sexy Tänze und Lagerfeuerromantik zeigte der Weltstar Justin Timberlake bei seiner "Man-of-the-Woods"-Show in der Frankfurter Festhalle. Er begeisterte die volle Halle - obwohl man seine Texte kaum verstehen konnte.

Bäume glitzerten in der Frankfurter Festhalle, helle Lichtkegel erleuchteten die Bühne. Timberlake und seine Backgroundtruppe, die "Tennesse Kids", begannen die Show mit dem Song "Filthy". Gekonnt bewegte sich Timberlake zu dem Song seines aktuellen Albums "Man of the Woods", das auch der Namensgeber für seine Welttournee ist. Der letzte Stopp in Deutschland: ein Doppelkonzert in Frankfurt.

Sound lässt zu wünschen übrig

Beim dem ersten der zwei Konzerte in Frankfurt am Montagabend jubelte und kreischte die Menge - doch bei den ersten Songs sang kaum einer mit. Ein möglicher Grund: Der Sound in der Festhalle war so schlecht, dass man Timberlakes Songtexte kaum verstehen konnte.

Weitere Informationen Justin Timberlake in Frankfurt Das zweite Konzert seiner "Man-of-the-woods"-Tour findet am Dienstagabend um 19:30 Uhr in der Frankfurter Festhalle statt. Ende der weiteren Informationen

Doch der Amerikaner ließ sich das nicht anmerken. Die Bühne erstreckte sich durch die Halle, Timberlake tanzte, schwebte und flog beinahe darüber, berührte immer wieder die Hände seiner kreischenden Fans. Spätestens mit seinem Hit "Suit & Tie" (2013) verzauberte er die gesamte Festhalle. In einem Jackett tanzte er durch die glühende Halle, trocknete sich mit einem Handtuch immer wieder den Schweiß von der Stirn und den Armen.

Ein neues Image für Timberlake?

Im Vorhinein hatten viele Fans wohl Angst, der 37 Jahre alte Popstar, bekannt geworden als Kinderstar aus dem "Mickey Mouse Club", würde zum Country-Sänger werden. Mit Flanellhemd, kürzeren Haaren und durch Felder laufend hatte er sich im Trailer seines neuen Albums gezeigt. Auf der Bühne in der Frankfurter Festhalle ließ Timberlake den Dorfjungen aber nur in Maßen aufblitzen.

Bei seinem Song "Man of the Woods", den er seiner Heimat Memphis und seiner Familie widmete, entstand das Gefühl, im Wald und der Natur zu sein. Über der Bühne glitten Vorhänge hinab, die bestrahlt wurden mit grünen und roten Bäumen und Blättern. Der Menge gefiel der Wechsel von R'n'B- und Pop zu Country-Tönen - sie jubelte und sang endlich laut mit, trotz schlechten Sounds.

Von Romantik bis Party

Dann performte Timberlake zu seinem Welthit "Mirrors", seine Backgroundtruppe tanzte und sang harmonisch, immer wieder klatschten Timberlake und seine Truppe die Fans ab.

Nach etwa einer Stunde flackerte ein Lagerfeuer auf der Bühne, Timberlake saß, anders als bei anderen Konzerten der Tour, nicht mit Flanellhemd am Feuer, sondern mit einem Pink-Floyd-Shirt. Gemeinsam mit den "Tennesse Kids" saß er auf einer Holzbank, spielte Gitarre, die Stimmung wurde romantisch, die Menge ruhiger. Timberlake schaffte es, seine eigene Atmosphäre zu schaffen, die Fans gingen mit - und hatten Spaß dabei.

Doch ruhig sollte es nicht bleiben. Zum Schluss packte der Popstar noch seine Klassiker aus, rockte mit "Summer Love" und "Can't Stop the Feeling" die Bühne. Die Fans schienen sich an den schlechten Sound gewöhnt zu haben, sangen laut, bewegten sich zu der Musik. Timberlake hatte den schlechten Ton praktisch wegperformt - und seine eigene Party in Frankfurt geschmissen.