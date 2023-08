Kassel bleibt Manga-Stadt

Nachdem die etablierte Manga-Messe Connichi Kassel verlassen hat, haben Ehrenamtliche nun eine neue Veranstaltung organisiert: die Nihonbashi (dt. "Japan-Brücke"). Denn, so die Veranstalter, es sei wichtig, dass diese Plattform in Kassel bestehen bleibe. Mit der Convention wolle man weiterhin in der Mitte Deutschlands eine Anlaufstelle für Cosplayer bieten.

Am 26. und 27. August findet die Nihonbashi nun in der Kasseler documenta-Halle statt. Es werden rund 1.000 Fans erwartet – natürlich alle kostümiert. Da die documenta-Halle unweit der Karlsaue liegt, werden Spaziergänger am Wochenende wohl auf den ein oder anderen bunt verkleideten Menschen stoßen.