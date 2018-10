Tod, Angst, Aberglaube: Das Sepulkralmuseum in Kassel zeigt eine Ausstellung zum Thema Aberglaube. Das liege nahe, sagt die Kuratorin im Interview mit hessenschau.de.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video hr vor Ort: Ausstellung zum Thema Aberglaube [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Schwarze Katze, Freitag, der 13. oder der böse Blick. Das Thema Aberglaube ist im Alltag der Menschen präsent. Wenn man ein Museum betreibt, das den Tod zum Thema hat, wie das Sepulkralmuseum in Kassel, komme diese Thematik immer wieder auf, sagt Ulrike Neurath. Sie ist Kuratorin und erklärt, was die Kirche gegen Aberglauben hat, was er den Menschen bringt und warum viele Tiere den Ruf haben, Todesboten zu sein.

hessenschau.de: Zu welcher Zeit waren die Menschen am abergläubischsten in Bezug auf den Tod?

Ulrike Neurath: Die Einordnung in die Ecke "Aberglauben" können wir erst so richtig machen, seit dem wir aufgeklärte Menschen sind und Dinge rational oder wissenschaftlich erklären können. Vor der Aufklärung war der Aber- oder eben der Gegenglaube eine Parallelwelt zum christlichen Glauben. Was die Kirche nicht erklären konnte, erklärten sich die Menschen selbst, oft mit magischen Denkmustern, die aus der vorchristlichen Zeit stammen und tradiert wurden. Aberglaube galt lange Zeit als gefährlich und wurde von der Kirche bekämpft.

Ulrike Neurath, Kuratorin im Sepulkralmuseum Bild © Sepulkralmuseum, Kassel

hessenschau.de: Diese Aberglauben konnten von der Kirche nicht ausgemerzt werden. Warum nicht?

Neurath: Die Kirche und auch die Gelehrten haben es ja versucht. Etwa indem Ketzerei - ebenfalls Aberglaube - verfolgt und bestraft wurde, oft mit dem Tod. Es gab viel abergläubisches Gedankengut in so vielen Alltagssituationen, das in der Gesellschaft nun mal tief verwurzelt war. Es ließ sich nicht einfach ein Schalter drücken und sagen: "So, ab jetzt ist niemand mehr abergläubisch." Abergläubisches Gedankengut beschäftigt die Menschen bis heute.

hessenschau.de: Aber auch die Wissenschaft hat es nicht geschafft, diese magisch-mystischen Vorstellungen aus den Köpfen der Menschen zu entfernen.

Neurath: Gerade beim Thema Tod ist das abergläubische Gedankengut noch sehr stark vorhanden. Der Tod ist ein Mysterium, letztlich etwas, das jeden Menschen betrifft, das wir uns aber nicht richtig erklären können. Wir wissen nicht, was der Tod ist, weil wir ihn alle noch nicht erlebt haben. So ist und bleibt er ein Geheimnis. Und deswegen ist er mit dem Gefühl des Unheimlichen und natürlich auch mit Angst verbunden. Latent finden wir Tote und den Tod unheimlich, trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse - bis heute.

hessenschau.de: Sind abergläubische Vorstellungen und Handlungen also auch der Versuch, den Tod in Schach zu halten?

Neurath: Ja, ganz sicher. Angst ist eigentlich die Grundlage für Aberglauben. Es geht sehr viel darum, Ängste zu kompensieren und zu mildern. Denn wenn man daran glaubt, etwa Unheil mit gewissen Handlungen abwenden zu können, dann fühlt man sich gewappnet. Als gebe es eine Chance, dem Unausweichlichen, dem Tod, etwas entgegensetzen zu können.

hessenschau.de: "Wenn Du dem Raben zu lange in die Augen schaust, nimmt er Deine Seele mit." Viele der Aberglauben sind mit Tieren verbunden. Welche Bedeutung hat das?

Erkennen sich selbst im Spiegel und haben ein Langzeitgedächtnis: Kolkraben zählen zu den besonders intelligenten Tieren. Bild © picture-alliance/dpa

Neurath: Viele Tiere waren den Menschen unheimlich, wie die einzelgängerische Katze oder die Rabenvögel. Heute wissen wir durch Forschung, dass diese Tiere besonders intelligent sind. Früher haben die Menschen aber auch schon gespürt, dass diese Tiere irgendwie besonders sind, haben das aber nicht mit Klugheit in Verbindung gebracht. Es wirkte einfach dubios und verwirrend, wenn einen etwa ein Vogel direkt angeschaut hat. Raben machen das, und zwar sehr aufmerksam. Hinzu kam das schwarze Gefieder, und dass Raben oft Richtstätten, Schlachtfelder oder auch frische Gräber, also Orte des Todes, anflogen. Dass das einfach daran lag, dass diese Vögel Aasfresser sind, war den Menschen nicht klar. Sie assoziierten Todesnähe, den Bund mit dem Teufel oder sogar den Tod selbst.

hessenschau.de: Welche Beispiele für aktuelle abergläubische Vorstellungen sind Ihnen während der Ausstellungsvorbereitung begegnet?

Neurath: Wir haben viele Interviews mit Bestattern, Hospizmitarbeitern und anderen Menschen geführt, die mit dem Tod zu tun haben. Die begegnen in ihrer Arbeit auch immer wieder abergläubischem Gedankengut: "Es wir immer im Dreieck gestorben", "Man muss das Fenster öffnen, um die Seele rauszulassen.", "Wenn einer stirbt, muss man die Uhr anhalten", solche Beispiele hatten wir sehr viele. Auch dass man Gestorbenen die Augen schließt dient ja dazu, die Lebenden vor dem bösen Blick aus den toten Augen zu schützen. Das scheint heute bei einigen Menschen trotz aller Aufklärung offenbar noch sehr präsent zu sein.

hessenschau.de: Welche besonderen Beispiele zeigen Sie in der Ausstellung?

Neurath: In das Mauerwerk oder unter die Türschwelle neu erbauter Häuser hat man früher Bauopfer eingelassen. Das konnten Gegenstände oder Tiere sein. Wir zeigen etwa zwei mumifizierte Katzen aus dem 17. und 19. Jahrhundert. Wir haben auch ein Phallus-Amulett aus dem ersten Jahrzehnt nach Christus, das nicht nur ein sexuelles und machtspezifisches Symbol war, sondern auch dazu diente, den Bösen Blick abzuwehren.

hessenschau.de: Welche populären Aberglauben haben es bis in die Literatur oder ins Kino geschafft?

Neurath: Ein Klassiker ist ja die Vorstellung von Toten, die eben nicht tot sind - also die Wiedergänger. Die Vorstellung ist spannend und gruselig, dass aus Menschen, die man einmal geliebt hat, Zombies werden. Früher hat man Leichen im Sarg mit Bändern fixiert, damit sie ihn nicht wieder verlassen können. Auch das zeigen wir bei uns im Sepulkralmuseum.

Weitere Informationen Tutenfru - Über Aberglaube und Tod 27.10.2018 bis 17.03.2019

Di. bis So., 10-17 Uhr, Mi. 10-20 Uhr



Museum für Sepulkralkultur

Weinbergstr. 25-27

34117 Kassel



Infos zur Ausstellung auf der Internetseite des Sepulkralmuseums Ende der weiteren Informationen

Das Gespräch führte Katrin Kimpel.