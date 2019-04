Er ist 16 Meter hoch, hat 126.000 Euro gekostet und für viele Diskussionen gesorgt: der Obelisk des Künstlers Olu Oguibe. Heute wird das documenta-Kunstwerk in Kassel wieder aufgebaut. Neuer Standort ist die Treppenstraße.

In der Kasseler Innenstadt hat am Morgen der Wiederaufbau des documenta-Obelisken begonnen. Krananlagen sind dabei, das bekannteste Kunstwerk der documenta 14 in der Treppenstraße zusammenzusetzen. Auf diesen Standort hatten sich die Stadt und der nigerianisch-amerikanische Künstler Olu Oguibe nach zähem Ringen geeinigt.

Während der Kunstschau documenta hatte der Obelisk am Königsplatz gestanden. Dort wollten ihn die Stadtverordneten laut Beschluss vom 24. September 2018 nach der Ausstellung aber nicht mehr haben. Weil für Oguibe zunächst kein anderer Standort infrage kam, wurde die 16,2 Meter hohe Steinsäule am Tag der Deutschen Einheit abgebaut.

Oguibe reagierte zutiefst enttäuscht. "Dass das Werk an solch einem symbolischen Tag entfernt wurde, ist ziemlich aufschlussreich", sagte er seinerzeit. Die Stadt hingegen verteidigte das Datum der Entfernung. Man habe bewusst den verkehrsarmen Feiertag gewählt, um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Dank Spenden darf der Obelisk bleiben

Am Ende konnte sich der Künstler doch noch mit dem neuen Standort in der Treppenstraße anfreunden - damit der Obelisk in Kassel bleiben kann, wie er sagte. Für den Ankauf des Kunstwerks hatte Kassel außerdem 126.000 Euro an Spendengeldern gesammelt.

Als Inschrift trägt der Obelisk ein Bibelzitat: "Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt."

Der Obelisk des Künstlers Olu Oguibe. Bild © picture-alliance/dpa

