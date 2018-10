Der Obelisk von Olu Oguibe auf dem Königsplatz in Kassel

Der Obelisk von Olu Oguibe auf dem Königsplatz in Kassel Bild © picture-alliance/dpa

Über ein Jahr nach dem Ende der documenta in Kassel droht einem der bekanntesten Kunstwerke der Ausstellung endgültig das Aus. Stadt und Künstler konnten sich nicht auf einen endgültigen Standort für den Obelisken einigen. Der Künstler macht der Stadt schwere Vorwürfe.

Monatelang ging es hin und her: Jetzt steht eines der bekanntesten Kunstwerke - der Obelisk auf dem Kasseler Königsplatz - vor dem Aus. Die Verträge zwischen der Stadt und dem Künstler Olu Oguibe liefen am 30. September aus - ohne Einigung.

Die Stadt erklärte am Montag, dass "nun die Vorbereitungen für einen möglichen Abbau geprüft und gegebenenfalls eingeleitet werden". Man sei aber weiter offen für Gespräche mit dem Künstler, sei aber an die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung gebunden. Diese habe sich am 24. September erneut gegen den Standort Königsplatz ausgesprochen und für den Standort Treppenstraße - nahe Friedrichsplatz - plädiert.

Wie geht es weiter?

Wie es nun konkret weitergeht, bleibt unklar. Oguibe machte der Stadtverwaltung schwere Vorwürfe: "Wenn die Stadtführung meine Meinung auch nur annähernd als wichtig erachtet hätte, wäre der Kauf des Obelisken schon abgeschlossen", teilte er am Montagmorgen mit. Die Stadtverwaltung habe den Standort Königsplatz aber von Anfang an abgelehnt. Mehr noch: "Zu sagen, die Stadtverwaltung habe in vielerlei Weise versucht, das Kunstwerk nicht kaufen zu müssen, ist eine starke Untertreibung."

Er habe der Stadt Kassel das Kunstwerk ausgeliehen, um dem OB und der Verwaltung Zeit zum Spendensammeln zu geben. Bis der Obelisk sicher bei ihm sei, trage die Stadt die Verantwortung dafür, dass er in keiner Weise beschädigt werde: "Wenn die Stadtoberhäupter ihn so lange leihen wollen, bis sie ihre Meinungsverschiedenheiten gelöst haben, können sie das das gerne tun."

Die Standort-Diskussion

Diskussionen um den Standort des Obelisken hatte es von Anfang an gegeben, schon zu Beginn der documenta, als noch gar nicht klar war, welche Kunstwerke in Kassel bleiben sollten. In der Folge hatten Kulturdezernentin Susanne Völker und das documenta forum, der Förderverein der Weltkunstausstellung, einen Verbleib auf dem Königsplatz unterstützt. Der im Juli 2017 neu gewählte Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) sowie Denkmalschützer waren dagegen.

Noch im Januar 2018, als die Stadt und der Künstler einen gemeinsamen Spendenaufruf zum Kauf des Obelisken veröffentlichten, war allerdings vom Standort Königsplatz die Rede. Im Juni 2018 erteilte in der Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit aus SPD, CDU und AfD dem Königsplatz eine definitive Absage.

Olu Oguibe Bild © Stadt Kassel

Oguibe selbst war nie wirklich vom Standort Königsplatz abgerückt, immer wieder hatte er betont, dass er das Kunstwerk eigens für diesen Platz geschaffen habe. Einem Kompromissvorschlag, dem Standort Holländischer Platz in der Nordstadt, hatte er nur zwischenzeitlich einmal zugestimmt. Allerdings unter der Bedingung, dass der Obelisk erst umzieht, wenn das dort noch zu bauende documenta Institut fertig ist. Die Stadt hatte das Kunstwerk dagegen einlagern wollen.

Am 24. September hatte die Stadtverordnetenversammlung nun beschlossen, der Obelisk solle an einen anderen Ort umziehen: die Treppenstraße am Friedrichsplatz. Diesen Standort hatte der Künstler aber schon bei einem Besuch in Kassel im August abgelehnt, wie aus einem Briefwechsel zwischen ihm und dem OB hervorgeht.

Das 16,20 Meter hohe Kunstwerk wurde von März bis Mai 2017 auf einer Fläche von knapp zehn Quadratmetern gebaut. Auf dem Obelisken steht das Bibel-Zitat "Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt" auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch. Das Kunstwerk soll an die weltweit 60 Millionen Flüchtlinge erinnern.

AfD sprach von "entstellter Kunst"

Am Obelisken hatte sich inhaltliche, aber auch städtebauliche Kritik entzündet. Die AfD hatte das Werk "entstellte Kunst" bezeichnet. Denkmalschützer monierten, der Obelisk stehe nicht zentral auf dem Königsplatz und schaffe dort ein Ungleichgewicht.

Viele Kasseler Bürger störte zudem der vom Künstler aufgerufene Kaufpreis von zunächst 1.000.000 und später 600.000 Euro, vor allem vor dem Hintergrund des Millionendefizits der documenta 14. Der Ankauf des Obelisken sollte deswegen aus Spenden finanziert werden - wobei letztendlich nur rund 126.000 Euro zusammen kamen. Oguibe akzeptierte diese Summe aber.

Der Künstler

Der Dichter und Kurator Olu Oguibe wurde 1964 geboren und wuchs in der nigerianischen Region Biafra auf. Er studierte in Nigeria und London. Seit Mitte der 1980er Jahre unterrichtet er Kunst in Nigeria, England und den USA. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Arnold-Bode-Preis der Stadt Kassel.

