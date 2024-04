Dreharbeiten zu "Silent Friend" in Marburg beginnen

Hollywood in Marburg: An diesem Dienstag beginnen die Dreharbeiten in Marburg zu "Silent Friend" - mit Chinas Filmstar Tony Leung und dem französischen Bond-Girl Léa Seydoux. Doch die Hauptrolle hat wer anders. Im Fokus des Films steht einer, der nach Schweißfüßen riechen soll: ein Marburger Ginkgo-Baum aus dem Alten Botanischen Garten. Dieser verbindet in dem Film drei einzelne Geschichten über mehrere Jahrzehnte.

Wegen der Dreharbeiten wird der Straßenverkehr in den nächsten vier Wochen immer wieder mal für ein paar Minuten gesperrt: Am Mittwoch zum Beispiel am Willy-Sage-Platz, am Kornmarkt und in der Elisabethstraße, am Donnerstag und Freitag am Pilgrimstein.