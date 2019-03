Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der beiden Frankfurter CineStar-Kinos Metropolis und Mainzer Landstraße für Samstagabend zum Streik aufgerufen.

Verdi fordert für die Beschäftigten in der Kinobranche einen Einstiegslohn von 11 Euro/Stunde. Die Arbeitgeber hätten auch nach zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt, kritisierte Verdi. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 13. März in Hamburg.