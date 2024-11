Stadt Frankfurt ehrt Lehmbau-Pionierin Anna Heringer

Die Stadt Frankfurt zeichnet die bayerische Architektin Anna Heringer mit dem Max-Beckmann-Preis 2025 aus. Das habe das Kuratorium unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) entschieden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Mit dem Preis werden alle drei Jahre Leistungen in den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei und Architektur geehrt. Er wird seit 1978 immer am 12. Februar und damit am Geburtstag des Künstlers Max Beckmann (1884-1950) vergeben. Mit einem Preisgeld von 50.000 Euro ist die Auszeichnung eine der am höchsten dotierten in Deutschland.

Mike Josef bezeichnete die 1977 in Rosenheim geborene Heringer in der Jury-Begründung als eine der renommiertesten Vertreterinnen des Nachhaltigen Bauens sowie als Pionierin des Lehmbaus. Ihre Architektur mit lokal verfügbaren Ressourcen habe das Potenzial, das Bauen zu revolutionieren. Heringers Bauten sind vor allem in Asien, Afrika und Europa präsent. Zu ihren bekanntesten Projekten zählt ein zweistöckiges Schulgebäude aus hauptsächlich Lehm und Stroh in Bangladesch. Derzeit entsteht mit dem Campus St. Michael im oberbayerischen Traunstein eines der wenigen Gebäude Heringers in Deutschland.

Die METI School in Bangladesch ist hauptsächlich aus Lehm, Stroh und Bambus gebaut. Bild © picture-alliance/ dpa | DB Aga Khan Development Network