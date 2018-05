40.000 oder mehr Konzertbesucher - für viele Menschen ist das ein Graus! Unter anderem für sie gibt es in Hessen kleinere Festivals, die durchaus einen Besuch lohnen.

Rhein-Main: Erlensee | Flörsheim am Main | Frankfurt Playsonic | Frankfurt | Heidenrod | Idstein | Mühlheim am Main | Nidderau

Nordhessen: Bad Wildungen | Fritzlar | Kassel | Witzenhausen

Mittelhessen: Ortenberg | Selters

Osthessen: Haunetal | Homberg (Ohm) | Jossgrund

Südhessen: Lorsch | Zwingenberg

Rock den Acker Open Air in Nidderau

Bild © rockdenacker.com

Was: 15 Rock-Bands, Biergarten und Food-Trucks

Wann: 18. und 19. Mai

Wo: Feldstraße, 61130 Nidderau-Erbstadt

Ticketpreise: Tagestickets am Freitag 11 Euro, am Samstag 15 Euro

Wissenswertes: Tickets gibt es im Vorverkauf auf der Website, Einlass am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 14.30 Uhr. Am Samstag gibts ab 11 Uhr einen Karaoke-Frühschoppen.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Hoppla! in Kassel

Bild © Hoppla! Festival / Facebook

Was: Electronic, Slow to Techno

Wann: 18. bis 20. Mai

Wo: A.R.M, Werner Hilpert Straße 22, 34117 Kassel

Ticketpreise: 2-Tages-Ticket 15 Euro, 1 Tag 9 Euro

Wissenswertes: Neben Musik gibt es auch Massagen, Yoga und eine außergewöhnliche Deko.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Afrika Fest Burg Lißberg

Was: Afrikanische Musik, Worldmusik, African Roots Reggae

Wann: 18. bis 20. Mai

Wo: 63683 Ortenberg/Lißberg

Ticketpreise: 22 Euro für beide Tage, 12 Euro für einen Tag, Übernachtung auf dem Burggelände, 4 Euro pro Nacht und Person

Wissenswertes: Es gibt eine Menge Sachen, bei denen Mitmachen angesagt ist, wie Tanz- oder Trommelworkshops

Mehr: Webseite des Veranstalters

Playsonic in Frankfurt

Bild © Playsonic Festival

Was: Ein neues Musikfestival, das sich Musiker, Spieleentwickler und Gestalter gemeinsam ausgedacht haben. Ihr Ziel: Neue Musik einem größeren Publikum nahebringen.

Wann: 25. bis 27. Mai

Wo: In und um die Alte Oper Frankfurt, Opernplatz 1, 60313 Frankfurt

Ticketpreise: Tageskarte Freitag 10 Euro, Samstag 15 Euro, Sonntag 10 Euro (ermäßigt 8 bzw. 10), Festivalpass 30 Euro, ermäßigt 24 Euro.

Wissenswertes: Im Rahmen des Festivals findet am Samstag, 26. Mai, die Playsonic Party in der Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter, Bleichstraße 33, statt. Der Eintritt zur Party ist frei.

Mehr: Webseite des Veranstalters

M:O:A Festival Homberg/Ohm

Beim M:O:A ist die Musikrichtung auf den ersten Blick klar. Kuschelrock ist es nicht. Bild © M:O:A - MISE Open Air / Facebook

Was: Heavy Metal - 30 Bands an drei Tagen

Wann: 31. Mai bis 1. Juni

Wo: Am Kämpfberg in 35315 Büßfeld

Ticketpreise: Wochenendticket 37,50 Euro mit Camping

Wissenswertes: Zum Duschen geht es mit dem Ohmtaltaxi ins Freibad in Homberg/Ohm. Auf dem Campingplatz und dem Festivalgelände herrscht Glasverbot.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Quickstock-Festival in Jossgrund

Bild © Quickstock

Was: Sieben Bands von Rock über Pop bis Heavy Metal - das alles in idyllischer Lagerfeuer-Atmosphäre

Wann: 8. und 9. Juni

Wo: Orber Gasse, 63637 Jossgrund

Ticketpreise: Preis für 2018 ist noch nicht festgelegt. Im Vorjahr: Tagestickets bis 20 Uhr 6 Euro, ab 20 Uhr 9 Euro

Wissenswertes: Tickets gibt es nicht im Vorverkauf, Einlass ab 18.30 Uhr. Direkt neben dem Festivalgelände kann auf einer Wiese kostenlos gezeltet werden. Ein Großteil des Festival-Erlöses wird für wohltätige Zwecke gespendet.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Altstadtwoche Bad Wildungen

Was: Rock, Pop und Jazz auf zwei Bühnen

Wann: 8. und 9. Juni

Wo: Altstadt von 34537 Bad Wildungen

Ticketpreise: Alle Veranstaltungen im Rahmen des Altstadt-Gassenhauer-Festes sind kostenfrei

Wissenswertes: Die Altstadtwoche dauert vom 8. bis 15. Juni, los geht es mit zwei Live-Musik-Abenden am Freitag und Samstag (18 bis 24 Uhr).

Mehr: Webseite des Veranstalters

Jazzfestival in Idstein

Bild © Jazzfestival Idstein

Was: Jazz, Bues, Rock 'n' Roll, Classic Rock, House, Swing u.v.m. - 36 Bands auf sechs Bühnen

Wann: 8. bis 10. Juni

Wo: verschiedene Locations in 65510 Idstein

Ticketpreise: Festivalbutton für drei Tage 18 Euro VVK, Abendkasse 20 Euro, Staffelpreise für Einzeltage von 6 bis 14 Euro

Wissenswertes: Kinder unter 12 Jahren brauchen keine Tickets.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Just Love Festival in Heidenrod

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Was: Kirtan, traditionelle indische Musik, Rock, Dance, Rap

Wann: 15. bis 17. Juni

Wo: Der Ashram, Am Geisberg, 65321 Heidenrod-Springen

Ticketpreise: Wochenend-Pass Online-VVK 50 Euro, Tagesticket 25 Euro, Wochenend-Pass + Camping 90 Euro.

Wissenswertes: Die Veranstalter preisen das Just Love Festival als "Pilgerreise zu Deinem Herzen". Ein Festival der besonderen Art im größten Bhakti Yoga Zentrum Europas. Die verkauften Speisen sind vegetarisch oder vegan. Neben Musik und Tanz gibt es auch Yoga, Meditation, Holi und Programm für Kinder.

Mehr: Webseite des Veranstalters

"Stadtparkustik" Festival in Zwingenberg

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Was: Ein Festival für die ganze Familie. Akustische Musik von Pop&Rock bis Jazz, Kinderprogramm, Feuershow und Lichtermeer - in diesem Jahr feiert das Festival seinen 10. Geburtstag.

Wann: 13. bis 17. Juni

Wo: Stadtpark Zwingenberg, Pass 24, 64673 Zwingenberg

Ticketpreise: Eintritt ist frei. Kulturbeitrag beträgt 4 Euro und wird über den vor Ort erhältlichen Kulturbecher geleistet.

Wissenswertes: Feuertöpfe und hunderte Lichter sorgen im Stadtpark ab Einbruch der Dunkelheit für Kuschelatmosphäre. Picknickdecken kann man mitbringen oder gegen Pfand vor Ort leihen.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Burgbergfestival in Homberg (Efze)

Was: Mr. Irish Bastad, Flatcap, J.B.O.

Wann: 21. bis 24. Juni

Wo: Homberger Efzewiesen, 34576 Homberg (Efze)

Ticketpreise: Freitag 10 Euro (VVK), Samstag 19 Euro (VVK)

Wissenswertes: Im Eintrittspreis ist das Camping auf dem Festivalgelände enthalten.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Come2gether in Witzenhausen

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Was: Indie, Alternative Rock, Folk, Pop

Wann: 22. und 23. Juni

Wo: Jugendförderzentrum Witzenhausen, Am Markt 1, 372123 Witzenhausen

Ticketpreise: Das Festival ist kostenlos. Die Jugendlichen, die es organisieren, freuen sich aber über Spenden, um das Projekt fortsetzen zu können.

Wissenswertes: In diesem Jahr darf man erstmals neben dem Festivalgelände sein Zelt aufschlagen. Man muss sich für das Camping aber im Vorfeld anmelden. Kosten: 10 Euro + 5 Euro Müllpfand.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Steinbruchfestival in Mühlheim am Main

Bild © Artificial Family e.V. / Facebook

Was: Rock, Blues, Soul, Funk, Electro, Ska, Reggae

Wann: 22. bis 24. Juni

Wo: Grüner See, 63154 Mühlheim am Main

Ticketpreise: 3-Tagespass 27 Euro, Freitag: 13 Euro, Samstag: 15 Euro, Sonntag 11 Euro, Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt

Wissenswertes: Das Festival findet in einem Naturschutzgebiet statt. Deshalb gelten einige Regeln: Das Baden im See ist verboten, Müll muss unbedingt eingesammelt werden. Zum Campen gibt es nur begrenzte Möglichkeiten, einzelne Zelte sind aber möglich.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Birkengarten-Festival in Lorsch

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Was: Akustische Live-Musik und täglich Kinderprogramm

Wann: 27. Juni bis 1. Juli

Wo: Birkengarten, 64653 Lorsch

Ticketpreise: Eintritt frei. Den Kulturbecher gibt es für 4 Euro, damit hilft man das Festival zu finanzieren.

Wissenswertes: Nach Einbruch der Dunkelheit wird das Festival zum Lichter-Fest. Illuminierte Seerosen auf dem Wasser, Lampions in den Bäumen und Lichtertüten im gesamten Garten sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente. Picknickdecken können mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Merkwürdiges Verhalten Frankfurt

Sein Plattenkoffer ist eine Wundertüte: Ricardo Villalobos. Bild © picture-alliance/dpa

Was: House, Electronic, Techno, Minimal

Wann: 30. Juni ab 11 Uhr

Wo: Am Stadionbad, 60528 Frankfurt

Ticketpreise: 25 Euro VVK

Wissenswertes: Nach einigen Jahren mit nur einem Floor wächst das MV in diesem Jahr wieder auf zwei Floors.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Band Subway to Sally Bild © picture-alliance/dpa

Was: Subway to Sally, The Guns&Roses Experience, eröffnet wird das Festival von "Buried in Smoke" - die Opener-Band wurde einem Band-Contest ausgewählt.

Wann: 7. Juli

Wo: Auf dem Gelände des Autohofs Neuhof, 63526 Erlensee

Ticketpreise: 30 Euro

Wissenswertes: Ungewöhnliche Festival-Kulisse: Das riesige Parkplatzareal des Autohofs - da kann man ordentlich Krach machen.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Haune Rock in Haunetal

Bild © Haune Rock 2018 / Facebook

Was: Elf Bands von Massendefekt bis Torfrock

Wann: 13. und 14. Juli

Wo: Festplatz Odensachsen, 36166 Haunetal

Ticketpreise: 45 Euro, Campingticket 20 Euro (inkl. 5 Euro Müllpfand)

Wissenswertes: Mit viel Herzblut haben fünf Haunetaler das Open-Air-Spektakel für Osthessen 2017 ins Leben gerufen. Im gerade mal 181 Einwohner zählenden Ortsteil Odensachsen steigt das Festival in diesem Jahr zum zweiten Mal.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Rock am Stück in Fritzlar

Bild © Rock am Stück

Was: Metal, Heavy Metal, Dark Metal mit Doro, Accept u.v.a.

Wann: 19. und 21. Juli

Wo: Festivalgelände am Lohrberg, 34560 Fritzlar

Ticketpreise: Zwei-Tages-Ticket: 45 Euro, Kombiticket (mit Warmup): 55 Euro, Warmup Donnerstag: 15 Euro, Freitag: 30 Euro, Samstag: 30 Euro

Wissenswertes: RaS feiert in diesem Jahr 10-Jähriges. Wie es sich gehört, gibt es ordentlich Pyro auf der Bühne - aber nicht nur dort. Das große Abschlussfeuerwerk am Samstag ist immer wieder ein Highlight. Wer ein Festivalticket hat, darf kostenlos campen.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Flörsheimer Open Air

Bild © Flörsheimer Open Air

Was: Rock, Alternative, Ska, Heavy, Hard, Blues auf zwei Bühnen

Wann: 20. bis 22. Juli

Wo: Liebigstraße 1, 65439 Flörsheim

Ticketpreise: Der Eintritt ist frei

Wissenswertes: Das Festival finanziert sich über den Essens- und Getränkeverkauf. Es werden rund 2.000 Besucher erwartet. Campen ist an das Festivalgelände angrenzend erlaubt und kostenlos.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Seepogo in Selters

Bild © Seepogo-Festival / Screenshot

Was: Punk, Rock, Punkrock

Wann: 21. Juli

Wo: Lago Alfredo, 65618 Selters-Münster

Ticketpreise: Vorverkauf: 13,50 Euro, Abendkasse 18 Euro

Wissenswertes: Das Festival hat für Gruppen ein besonderes Angebot. 5er- oder 10er-Gruppen, die ein Gruppenticket kaufen, bekommen zusätzlich noch 10 bzw. 25 Wertmarken (je 1,20 Euro) für Getränke dazu.

Mehr: Webseite des Veranstalters

Weitere kleinere Festivals, die zwischen Ende Juli und September stattfinden, stellen wir demnächst in unserem zweiten Teil "Kleine aber feine Festivals in Hessen" vor. Sie mögen es voller und mit Promi-Headlinern? Hier geht es zum Kurz-Check der großen Open-Air-Festivals in Hessen. Sie finden Festivals zu anstrengend und suchen nach Einzelveranstaltungen? Hier unsere Übersicht der Kultursommer.