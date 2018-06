40.000 oder mehr Konzertbesucher - für manche Menschen ist das ein Graus! In Hessen gibt es auch kleinere Festivals, die den Besuch lohnen. Teil zwei unserer "Klein aber fein"-Serie.

Starkenburg Festival in Heppenheim

Was: Gemischtes Musikprogramm und Bazar, ein Festival für die ganze Familie.

Wann: 13. bis 15. Juli

Wo: Starkenburg, 64646 Heppenheim

Ticketpreise: Eintritt frei, zur Finanzierung des Festivals wird der Kulturgetränkebecher für 5 Euro verkauft, der an allen drei Tagen gilt.

Wissenswertes: Das Festival findet in diesem Jahr vor der Burg statt, da an der Burg gebaut wird. Der Innenhof ist gesperrt. Daher kann auch nicht gecampt werden. Das Mitbringen von Getränken ist nicht erlaubt.

Folk im Park in Bad Wildungen

Folk im Park in Bad Wildungen am 28. und 29. Juli Bild © Staatsbad Bad Wildungen GmbH

Was: Folk, Weltmusik

Wann: 27. und 28. Juli

Wo: Kurpark, 34537 Bad Wildungen

Ticketpreise: Wochenend-Ticket 25 Euro, Freitag: 15 Euro, Samstag: 18 Euro

Wissenswertes: Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt frei. Das Festival in Bad Wildungen hat schon eine mehr als 20-jährige Tradition. Bis 2012 fand es auf Schloss Friedrichstein statt, seit 2013 ist der Kurpark Schauplatz.

Village Sport & Culture-Festival in Frankfurt

Bild © African Village

Was: Familienfest mit Live-Musik (Pop, Rap, afrikanische Musik), dazu Sport und Fashion-Show

Wann: 28. und 29. Juli

Wo: Bezirkssportanlage, Hahnstraße 75, 60385 Frankfurt

Ticketpreise: Der Eintritt ist kostenlos.

Wissenswertes: Übernachtungsmöglichkeiten sind in der Nähe vorhanden.

Vogel der Nacht in Bensheim

Was: Live-Musik, Comedy, Theater, Kinderprogramm

Wann: 31. Juli bis 5. August

Wo: Oberer Stadtpark, 64652 Bensheim

Ticketpreise: Der Eintritt ist kostenlos - es wird um Spenden gebeten, die an den Hospiz-Verein Bergstraße gehen.

Wissenswertes: Eigene Getränke dürfen nicht mitgebracht werden, das Festival finanziert sich über den Getränkeverkauf - der "Vogel der Nacht-Becher" muss beim ersten Getränk für 4 Euro gekauft werden.

Propsteifestival Johannesberg in Fulda

Was: Pop, Rock, Singer Songwriter, Swing, Soul

Wann: 3. August

Wo: Propstei Johannesberg in 36041 Fulda

Ticketpreise: Festivalticket Abendkasse: 21 Euro, Vorverkauf: 17,50 Euro

Wissenswertes: Das Propsteifestival lebt nicht nur von seinen Bands, sondern von dem ganz besonderen Ambiente. Das altehrwürdige Gemäuer des Klosterkomplexes ist für sich schon einen Besuch wert.

Seebeben Beach-Party-Festival in Babenhausen

Was: Musikprogramm quer durch alle Stile, House, Electro, Kultsongs, Rock, Partyklassiker

Wann: 2. bis 4. August

Wo: Sickenhöfer See, 64832 Babenhausen

Ticketpreise: Wochenendticket 24 Euro

Wissenswertes: Das Seebeben feiert in diesem Jahr 10-Jähriges. Wenn man sich vorab Verzehrbons besorgt, gibt es einen Rabatt. Zelten ist beim Seebeben nicht vorgesehen.

Mind On Fire in Herbstein

Bild © Mind on Fire

Was: Kulturfestival mit mehr als 20 Künstlern, dazu Workshops, Yoga und Kunsthandwerksmarkt

Wann: 8. bis 11. August

Wo: CVJM Feriendorf, Ernst-Klotz-Weg 1, 36358 Herbstein

Ticketpreise: 4-Tagesticket 102 Euro, Festivalticket + Camping 142 Euro

Wissenswertes: Das Festival wird am Mittwoch mit einer großen Musik- und Feuershow eröffnet.

Burg Eppstein Folk Festival

Auftritt der Band Faun im Rahmen ihrer Midgard-Tour 2017 Bild © Imago

Was: Folk, Pop, Mittelalter-Rock, Celtic Rock - mit Faun, Fools Garden, Glendalough, TirNanOg

Wann: 10. und 11. August

Wo: Burg Eppstein, 65817 Eppstein

Ticketpreise: ab 28,50 Euro im Vorverkauf, für beide Tage 50 Euro

Wissenswertes: Zur 700-Jahr-Feier konnte mit Faun eine der bekanntesten Mittelalter-Folk-Bands auf die Burg gelockt werden.

Was: Premiere für ein Familien-Festival, das nach eigenen Angaben einen "neuen Weg" gehen möchte. Musiker und Bands: Cynthia Nickschas, Jens Böttcher, Willer, Lichtgestalten.

Wann: 10. bis 12. August

Wo: Felsenmeer, 64686 Lautertal

Ticketpreise: 3-Tage-Ticket 49,98 Euro (VVK), Kinder dürfen kostenlos rein, Schüler: 10 Euro

Wissenswertes: Auf dem Gelände gibt es rund 170 Campingplätze, für die man sich anmelden muss. Kosten: 10 Euro + 5 Euro Pfand für 2 Personen.

AirPley Festival in Bensheim

Klein aber fein: Das Airpley"-Festival in Bensheim. Bild © Airpley!

Was: Deephouse, Techno, Technohouse, Elektro

Wann: 11. August

Wo: Badesee, Berliner Ring 87, 64625 Bensheim

Ticketpreise: 14,20 Euro im Vorverkauf, Abendkasse 20 Euro

Wissenswertes: Start um 11 Uhr. Offiziell endet das Line Up um 23 Uhr, im Anschluss gibt es aber noch ein gemütliches Chillout an den diversen Feuern am Strand des Badesees.

Rock am Bahndamm in Mörfelden-Walldorf

Was: Rock, Pop

Wann: 11. August

Wo: JuKuZ, Am Bahndamm 12, 64546 Mörfelden-Walldorf

Ticketpreise: Das Festival ist kostenlos.

Wissenswertes: Das eintägige Festival mit regionalen Bands findet zum dritten Mal statt. Rocken und feiern, während die Züge auf der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim vorbeirauschen.

Stadt Land Bass in Babenhausen

Was: House, Techno, Electro

Wann: 11. August

Wo: Sickenhöfer See, 64832 Babenhausen

Ticketpreise: ab 26 Euro

Wissenswertes: Das Stadt, Land, Bass hat sich vom Geheimtipp zu einem Festival mit rund 4.000 Besuchern gemausert, das auch gerne mal ausverkauft ist.

Interkeltisches Folkfestival in Hofheim

Was: Folk

Wann: 16. bis 19. August

Wo: An verschiedenen Orten in 65719 Hofheim

Ticketpreise: ab 17 Euro

Wissenswertes: Neben Konzerten gibt es auch einen Workshop, Dudelsack-Schnupperkurs und am Samstag, 18. August, verwandelt sich die Fußgängerzone in eine Interkulturelle Klangstraße.

Rhön Rock Open Air in Hünfeld

Was: Rock, Heavy Metal, Hard Rock, Grunge

Wann: 17. bis 19. August

Wo: 36088 Hünfeld-Oberfeld

Ticketpreise: 43 Euro

Wissenswertes: Das Rhön Rock Open Air findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Auf dem drei Hektar großen Festivalgelände kann auch gezeltet werden. Pro Camper: 10 Euro für die gesamte Festivalzeit.

European Elvis Festival in Bad Nauheim

Bild © picture-alliance/dpa

Was: Rock'n'Roll, Rockabilly, Gospel, Elvis

Wann: 17. bis 19. August

Wo: 61231 Bad Nauheim

Ticketpreise: Tageskarten für das Festival-Zentrum: Freitag 8 Euro, Samstag und Sonntag 10 Euro, versch. Preise für diverse Konzerte, Festival-Pass mit Konzerten, Führungen uvm 155 Euro.

Wissenswertes: Es gibt nicht nur Konzerte, sondern auch Ausstellungen, Führungen und Oldtimer-Paraden, um das echte Elvis-Feeling zu zelebrieren.

Afrikafestival in Oberursel

Was: Afrikanische Musik und Kultur

Wann: 25. und 26. August

Wo: Rushmoorpark, 61440 Oberursel

Ticketpreise: Der Eintritt ist kostenlos.

Wissenswertes: Neben afrikanischer Musik gibt es auch einen afrikanischen Basar, über den sich ein Bummel lohnt. Die Veranstalter freuen sich, wenn Verkäufer und Besucher in traditionellen Gewändern unterwegs sind.

Was: Mittelalterliche Folk- und Rockmusik

Wann: 31. August

Wo: Freilichtbühne Kloster Schiffenberg in 35394 Gießen

Ticketpreise: ab 44,80 Euro

Wissenswertes: Die Veranstaltung ist unbestuhlt. Es gibt einen kostenlosen Shuttlebus von der Haltestelle Rathenaustraße Gießen.

Koppelfeier Free Open Air in Birkenau

Bild © Koppelfeier Free Open Air / Facebook

Was: Rock, Folk, Alternative, Irish-Folk, Electro-Rock

Wann: 1.September ab 15.30 Uhr

Wo: Am Hornbacher Waldrand, 69488 Birkenau-Hornbach

Ticketpreise: Eintritt ist frei

Wissenswertes: Das Koppelfeier Open Air ist eine Party ohne Veranstalter. Alle Bands spielen nur ihre eigene Musik. Verkaufsstände gibt es nicht. Jeder bringt etwas mit (Essen, Getränke, gute Laune). Lagerfeuer und Grill sind vorhanden. Zelten ist erlaubt und kostenlos. Kinder sind gerne gesehene Gäste.

Metal Crash Festival in Gießen

Bild © Metal Crash Festival/Facebook

Was: Power Metal, Heavy Metal, Hard Rock

Wann: 6. Oktober

Wo: Hessenhalle, 35398 Gießen

Ticketpreise: 49,80 Euro

Wissenswertes: Das Metal-Crash-Festival hat 2017 seine Premiere gefeiert und kam beim Publikum so gut an, dass es eine Fortsetzung gibt.

