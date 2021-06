"Klein, intim, kostbar", so heißt die aktuelle Ausstellung im Schloss Fasanerie in Eichenzell bei Fulda. Gezeigt werden winzig kleine Porträt-Miniaturen. Vor allem im 17. und 18. Jahrhundert wurden sie aufwändig gefertigt – und dann verschenkt, an einen geliebten Menschen oder einen potenziellen Ehepartner.