Koerfer will Pläne nicht mehr selbst umsetzen

Der Streit um ein neues Mahnmal an der Odenwaldschule in Heppenheim spitzt sich zu: Der Künstler des über vier Meter hohen Kunstwerks, das auf dem Gelände der ehemaligen Odenwaldschule an die Opfer der sexuellen Gewalt erinnern soll, wird das Denkmal nicht umsetzen.