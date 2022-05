hr-Redakteurin Christiane Schwalm ist frischgebackene Mutter und steht vor der Frage, wie sie ihren ersten Muttertag feiert. Anstelle von Blumenstrauß und Geschenken plädiert sie für mehr Anerkennung von Care-Arbeit und dafür, sich am Muttertag eine Auszeit zu gönnen.

Neulich verkündete ich meinem Mann, dass ich mich doch sehr über ein kleines, süßes Goldkettchen zum Muttertag freuen würde, auf dem der Name unseres Sohnes eingraviert ist. Ein solches war mir nämlich in den Instagram-Feed gespült worden, zusammen mit weiteren netten Geschenkideen. Während mein Mann diese Äußerung emotionslos hinnahm, führte das Aussprechen des Wunsches bei mir dazu, dass ich ihn plötzlich zu hinterfragen begann.

Explizit der Mutter danken - total überholt

Irgendwie hatte ich mich, stolz darauf nun Mami zu sein, ein bisschen auf den Muttertag gefreut. Aber gleichzeitig kam es mir doch recht merkwürdig vor, von meinem sechsmonatigen Sohn ein Dankeschön dafür einzufordern, dass ich mich um ihn kümmere.

Christian Schwalm und Sohn. Bild © Privat

Zum einen tue ich das gar nicht alleine, sondern teile mir mit meinem Mann alles ziemlich 50:50 auf. Er ist es auch, der gerade alleine in Elternzeit ist. Und zum anderen: Explizit der Mutter zu danken, ist das nicht total überholt?

Nur offiziell abgeschafft

Der Muttertag kommt ursprünglich aus Amerika, wo er seit 1914 als offizieller "Mother's Day" zu Ehren aller Mütter gefeiert wird. Ja, 1914! Nicht nötig, das Frauenbild der damaligen Zeit zu erläutern. Die Idee ging um die Welt und wurde von den Nazis dankend aufgegriffen, die den Tag ab 1933 als "Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter" feierten.

Am Muttertag wurde unter anderem auch das "Ehrenkreuz der deutschen Mutter" verliehen - eine Medaille für besondere Gebärleistungen. Nach dem Krieg wurde der Tag als staatlicher Feiertag zwar offiziell abgeschafft, doch von Blumenhandel und Co bis heute aufrechterhalten.

Muttertag feiert kostenlose Care-Arbeit

Auch wenn ich auf meine Gebärleistung recht stolz bin, widerstrebt mir bei genauerem Nachdenken die Grundannahme, die hinter dem Muttertag steckt. Es ist die, dass es natürlich die Frau ist, die Zuhause den Hauptanteil der Care-Arbeit übernimmt - und das unbezahlt. Bezahlt wird nur die "richtige Arbeit", und zwar die Erwerbsarbeit - meist in Vollzeit ausgeführt vom Vater.

Der Muttertag aber feiert die kostenlose Care-Arbeit der Frauen nicht nur. Er suggeriert auch, die Liebe des Kindes und ein Mal im Jahr ein Blumenstrauß reiche als Lohn aus. Sorry, aber das tut es absolut nicht!

So sinnvoll wie das Klatschen für Pflegekräfte

Dass Care-Arbeit ein Fulltimejob ist, ohne richtigen Feierabend und mit Nachtschichten, muss ich keiner Person darlegen, die diesen Job ausführt. Wenn nun einmal im Jahr diesen for free arbeitenden Menschen, die damit im Übrigen unser Rentensystem am Laufen halten, ein Strauß Blumen gereicht wird, so erscheint mir das so hilfreich wie das Klatschen am Fenster für Pflegekräfte in der Corona-Pandemie. Was es dagegen wirklich braucht, ist eine Aufwertung der Care-Arbeit seitens der Politik, am besten finanziell.

Weil das aber nicht ausreichend passiert, hängen viele Mütter so an "ihrem" Tag. Deshalb stoppte auch ich beim Scrollen auf Instagram angesichts goldener Herzkettchen. Muttertag ist im Kern der Wunsch danach, dass Care-Arbeit als das anerkannt wird, was sie ist: richtige Arbeit.

Bier und Bollerwagen: Inspiration Vatertag

Wie also will ich nun mit meinem ersten Muttertag umgehen? Ich habe viel darüber nachgedacht und mich schließlich vom Vatertag inspirieren lassen. Viele Männer nutzen diesen Tag ja als Anlass, um mit Bollerwagen und Bier umherzuziehen, fernab von Weib und Kind. Es ist ein Tag, an dem Väter sich selbst feiern (ob für ihren Einsatz in der Care-Arbeit sei mal dahingestellt).

Und so will ich es am Sonntag auch handhaben. Vielleicht nicht mit Bier und Bollerwagen, aber mit einem Tag, den ich mir schenke, um mich selbst als Mutter zu feiern - mit einer ausgiebigen Sporteinheit oder einem guten Buch im Garten. Und ich fordere hiermit alle Mütter auf, es wie die Väter zu machen: Macht aus dem Muttertag einen Me-Time-Tag! Gönnt euch eine Auszeit vom Muttersein. Das machen wir nämlich viel zu wenig.