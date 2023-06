Track von Kasseler Musiker in Song von Lana Del Rey

Seit sechs Jahren macht Aljosha Konstanty aus Kassel hauptberuflich elektronische Musik. Die Tracks des 25-Jährigen werden beim Musik-Streamingdienst Spotify millionenfach geklickt. Sein bisher größter Coup: Einige Elemente aus dem Stück "Wanderlust" tauchen auf Lana del Reys aktuellem Album "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd" auf. Per Nachricht auf Instagram hatte der Manager der US-Sängerin bei ihm angefragt, ob man einen Teil des Songs verwenden dürfe. Und so landete sein Werk in Del Reys’ Song "Fishtail".

Konstantys elektronische Musik hat übrigens noch eine Besonderheit: Sie greift seine Heimat Kassel und die Umgebung auf. Das sei eine Art und Weise, seine eigene Umgebung in seiner Musik zu verewigen, erklärt er. Und so hört man in seinen Tracks Vogelgeräusche aus dem Habichtswald und das Quietschen einer Straßenbahn der Kasseler Verkehrs Gesellschaft (KVG).