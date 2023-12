Ingrid Steeger in Bad Hersfeld gestorben

Die durch die Klamauk-Serie "Klimbim" bekannt gewordene Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot . Sie starb am Freitag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld (Hersfeld-Rotenburg).

Steeger machte in den 1970er Jahren TV-Karriere und wurde zu einer Kultfigur, zog sich aber bereits vor längerer Zeit aus dem aktiven Showgeschäft zurück. 2022 stand sie im Programm der Bad Hersfelder Festspiele. Laut Bild war Steeger vor einigen Tagen in die Klinik in Osthessen eingeliefert worden. Die frühere Schauspielerin litt bereits seit Jahren an gesundheitlichen Problemen.