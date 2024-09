An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video) . Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters.

Zuletzt machte Bushido mehr mit Geschäftsverbindungen und einem Gerichtsprozess gegen den Berliner Abou-Chaker-Clan auf sich aufmerksam als mit seiner Musik: Seit 2008 wurden dem Rapper Geschäftsverbindungen mit der Berliner Großfamilie nachgesagt, die Verbindungen in die organisierte Kriminalität haben soll. Arafat Abou-Chaker übernahm zwischenzeitlich das Management Bushidos und bekam eine Generalvollmacht für sein Vermögen. 2018 kam es zum Bruch zwischen dem heute 45-Jährigen und den Abou-Chakers. 2020 begann eine juristische Auseinandersetzung vor dem Berliner Landgericht . Bushido warf der Großfamilie vor, Zwang und Gewalt gegen ihn ausgeübt zu haben. In der Folge erhielten er und seine Familie Polizeischutz. Im Februar dieses Jahres sprach das Gericht Abou-Chaker in den Haputpunkten frei.

Bislang hat er 14 Alben veröffentlicht, acht davon erreichten Platz eins der Charts. Ihm wurde mehrfach vorgeworfen, sich in seinen Texten frauen- und queerfeindlich, antisemitisch und islamistisch zu äußern und sich nicht ausreichend von rechtsextremen Fans zu distanzieren. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien schätzt einzelne Lieder als jugendgefährdend ein, mehrere Alben sind oder waren zwischenzeitlich indiziert . Im Juli kündigte Bushido sein Karriereende und eine Abschiedstour für 2026 an. Er lebt mittlerweile mit seiner Frau und seinen acht Kindern in Dubai.

Das ist Rapper Bushido

Da sei er ziemlich aufgeregt gewesen, so der Zwölfjährige. In mehreren Clips auf Social Media ist zu sehen, wie der achtfache Vater Bushido die beiden Jungs ins Gespräch verwickelt und zu entspannen versucht: Er fragt sie nach der Schule und ihren liebsten Computerspielen, versorgt sie mit Wasser – "aber nicht zu schnell trinken, sonst bekommst du Bauchweh" – und legt ihnen Handtücher zum Schweißabwischen um.

Von der Bühne aus in die Menschenmenge zu schauen sei ein cooles Gefühl gewesen, so Jonas. Sorge, nicht gut zu performen, habe er trotz der anfänglichen Nervosität nicht gehabt. "Ich kann diesen Song einfach gut und schäme mich kaum dafür, wenn ich mal etwas verkackt habe. Aber ich finde, ich habe nicht viel verkackt", sagt er selbstbewusst.

Begeisterung im Netz

Tatsächlich erntet er nicht nur während seines Auftritts Begeisterung aus dem Publikum. Im Anschluss an das Konzert verbreiten sich auf Instagram und Tiktok Videos, wie der Zwölfjährige an der Seite von Bushido "Sonnenbank Flavour" textsicher bis zum Ende rappt.

Das Taktgefühl seines Idols fehlt ihm zwar stellenweise (noch). In den Kommentaren schreiben Nutzerinnen und Nutzer aber schon vom "nächsten Eminem". Es sei "absolut Hammer", was er "da hingelegt" habe. Ein anderer User formuliert es so: "Jonas hat einfach nur gerockt."

Mutter ist selbst Fan

Auch der Rapper selbst hat nur Lob für den Zwölfjährigen übrig. Dass er sich nach dem gemeinsamen Auftritt bei seiner Mutter dafür bedankt, dass sie an ihn geglaubt hat, findet Bushido gut – und mahnt gleichzeitig: "Genieß' die Zeit mit deiner Mama und gib' ihr auch ein bisschen was zurück."

Auf Instagram schreibt er später: "Immer wieder schön zu sehen, wie sehr man Menschen mit der Musik erreicht. Absolut unbezahlbare Momente, selbst nach 26 Jahren Karriere." Für Mutter Anne Ebert ist es "vollkommen in Ordnung", dass Jonas eine kleine Internet-Bekanntheit geworden ist. "Ich bin stolz auf ihn, das hat er richtig gut gemacht."

Jonas' Mutter ist stolz auf den Auftritt ihres Sohnes. Bild © hr

Dass ihr Sohn Songtexte hört und rappt, die in der Vergangenheit nicht selten als frauen- und queerfeindlich, gewaltverherrlichend und antisemitisch bezeichnet wurden, ist für sie ebenfalls akzeptabel. Sie höre die Musik selbst auch. "Früher fand ich seine Texte nicht so gut, aber er ist sehr familiär und ein bisschen sanfter geworden, das mag ich."

Zuhause herrscht Schimpfwörter-Verbot

Außerdem seien auch die Texte anderer Künstlerinnen und Künstler nicht immer jugendfrei. Trotzdem habe sie kritische Nachrichten bekommen, wie sie ihren Sohn zu so einem Konzert mitnehmen könne. "Ich denke, es ist das Normalste der Welt", sagt Ebert dazu.

Im normalen Sprachgebrauch seien Ausdrücke, wie sie in Bushidos Liedern vorkommen, trotzdem nicht erlaubt. "Da herrscht ein Schimpfwörter-Verbot", erklärt Jonas' Mutter. Und falls er sie mal fragt, was zum Beispiel der "Gangbang" ist, der in "Sonnenbank Flavour" erwähnt wird?

"Wenn ich ihn sowas hören lasse, muss ich damit rechnen, dass auch Nachfragen kommen", so die Malsfelderin. "Ich glaube aber, heutzutage erklären sich die Kids das im Internet selbst."

Erst mal auf die Schule konzentrieren

Eine Karriere als Rapper möchte Jonas zumindest nicht ausschließen. Seine Priorität liegt aber auf etwas anderem: "Erst mal gucken, wie es mit der Schule läuft", sagt er. Da wolle er kein Risiko eingehen.

Bis dahin hält er das Handtuch, das Bushido ihm auf der Bühne umgelegt hat, in Ehren. "Da ist Bushido-Schweiß drin, das wird nie gewaschen."