Das Rheingau Musik Festival beteiligt sich im kommendem Sommer an der Strandkorb Open Air Deutschlandtour.

Geplant seien Konzerte in Wiesbaden mit Till Brönner, Max Giesinger, Candy Dulfer sowie der Band Smokie, teilte die Festivalleitung am Freitag mit. Das Publikum sitzt dabei in Strandkörben. So sollen wegen der Corona-Pandemie geltende Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Das Rheingau Musik Festival findet vom 26. Juni bis zum 5. September statt. Das Programm wird im Februar bekanntgegeben.