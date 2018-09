Eine Tote im liegt im Frankfurter Westhafen, in einem Altenheim sterben reihenweise Alzheimer-Patienten und das Auto eines Arztes explodiert: Irmgard Schürgers nimmt in ihrem Krimi Habgier und kriminelle Machenschaften in der Pharmaindustrie ins Visier.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Die Geschichte:

Kommissarin Katja Lehmann ist gerade aus ihrem Urlaub zurück, als eine Tote im schicken Frankfurter Westhafen-Quartier gefunden wird. Bald stellt sich heraus, dass Elena Berton - so heißt die Tote - für einen Begleitservice arbeitete und häufig bei Parties eines Pharma-Konzerns der "Bonus" für das Management war.

Zeitgleich wird Martin Otto in dem Altenheim, in dem er neben seiner Hausarzt-Tätigkeit Alzheimer-Patienten betreut, mit merkwürdigen Todesfällen konfrontiert. Menschen versterben völlig unerwartet über Nacht. Dann findet Otto auf dem Nachttisch einer Patientin eine Tablette, die er noch nie gesehen hat.

Bild © Verlag

Damit noch nicht genug. Eine Bekannte der Kommissarin vermisst ihren Ehemann - beruflich Leiter einer dubiosen Arzneimittelstudie. Er gibt zwar ein Lebenszeichen von sich, taucht aber wieder unter - und trauert um die schöne Elena.

Kurzkritik:

Dunkle Machenschaften in der Pharmaindustrie sind nichts Neues im Krimi. Irmgard Schürers entwickelt die Erprobung eines neuen Medikaments als skrupellosen Menschenversuch in einem Frankfurter Altenheim. Das macht das Buch als Regionalkrimi spannend. Sie vermeidet es, die gesamte Industrie zu verteufeln und lässt einige habgierige Schurken die menschenverachtenden Experimente ausführen.

Die Geschichte ist gut aufgebaut, die Figuren sind nachvollziehbar gestaltet. "Denn sie wissen was sie tun" ist ein Band, den man mit Interesse liest. Die Autorin greift in ihrer Geschichte auch die Debatte auf, ob Aluminium als Auslöser für die Alzheimer-Krankheit mitverantwortlich sein könnte.

Die Autorin:

Als sie ihr Berufsleben in Werbeagenturen und Verlagen hinter sich gelassen hatte, ging es für Irmgard Schürgers, Jahrgang 1947, noch einmal richtig los: Sie belegte "Kreatives Schreiben" an der Frankfurter Goethe-Universität, versuchte sich mit Kurzgeschichten und brachte 2010 ihren ersten Krimi heraus. Mit neun weiteren Seniorenstudenten gründete sie den UniScripta Verlag, in dem sie mit "Denn sie wissen was sie tun" ihren zweiten Krimi veröffentlichte.