Oratorium als biblische Zeitreise

Eine musikalische Zeitreise in die Welt der Urchristen soll während des 3. Ökumenischen Kirchentages im Mai zur - digitalen - Uraufführung kommen. "Das Besondere an der Entstehung des Stückes ist auch sein komplett ökumenischer Charakter", sagte Eugen Eckert, Frankfurter Stadionpfarrer und Referent der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für Kirche und Sport. Er hat gemeinsam mit dem Franziskaner Helmut Schlegel das Libretto des Oratoriums "Eins" verfasst.

Eigentlich sollte das Oratorium im Frankfurter Stadtion mit dem "größten Chor der Welt" zur Aufführung kommen - gedacht war an bis zu 50.000 Sängerinnen und Sänger. In Pandemie-Zeiten ein Unding. Stattdessen soll es bei der Uraufführung auf der Webseite des Kirchentags nun zu virtuellen Choreinspielungen kommen, hieß es. Die vier Solisten und das Orchester wiederum müssen in einer Frankfurter Messehalle bei der Produktion des Oratoriums ausreichend Abstand halten.

Die Handlung: Eine Journalistin reist für eine Recherche in die Zeit der Urchristen und begegnet dabei unter anderem Petrus und Paulus. Komponiert wurde das rund 90-minütige Werk von den Kirchenmusikern Peter Reulein vom Bistum Limburg und Bernhard Kießig, Referent für Popularmusik am Zentrum der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Das Ergebnis sei ein Crossover von traditioneller und popmusikalischer Kirchenmusik.