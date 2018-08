Kein Geld - kein Kino oder Theater? In Frankfurt hilft seit zehn Jahren der Kulturpass Menschen mit schmaler Geldbörse an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Nun soll das Angebot in Hessen ausgeweitet werden.

Rolf Schäfer aus Frankfurt liebt Kultur – und kann sich Konzerte und Ausstellungen eigentlich nicht leisten. Der 69-Jährige hat eine kleine Rente von monatlich 780 Euro. Er ist gebildet, und dass er jeden Cent umdrehen muss, sieht man ihm nicht an. Schäfer nutzt seit Jahren den Kulturpass vom Verein "Kultur für alle e.V." "Ohne ihn würde ich versauern."

Verein aus eigener Not gegründet

Gegründet wurde der Verein "Kultur für alle e.V." vom ehemaligen Musikproduzenten Götz Wörner. Als 2001 seine Firma insolvent ging fand er sich ohne Geld und Perspektive wieder. Einmal wollte er ein Konzert in der Alten Oper besuchen. "Da spielte ein lateinamerikanischer Musiker, den ich entdeckt und aufgebaut hatte", sagt Wörner rückblickend. Doch er konnte den Eintritt nicht bezahlen. Da kam ihm die Idee einen Verein zu gründen und einen Kulturpass anzubieten. Dieser sollte Zugang zu Kultur ermöglichen ohne Almosen zu verteilen. Ein Motto des Vereins: "Kultur ist nicht exklusiv, Kultur ist inklusiv." (hr-iNFO-Podcast: Interview mit Götz Wörner )

"Ausverkauft ist ausverkauft"

Wörner wollte aber nicht bei kooperativen Veranstaltern Restkarten einsammeln. Er wollte, dass die Menschen symbolisch einen Euro Eintritt zahlen müssen – egal ob sie ins Museum gehen oder in den Rock'n Roll Club. "Das stellt auch für die Menschen eine Art Würde wieder her."

Als erste Partner konnte er vor zehn Jahren die Buchmesse gewinnen und als prominentesten Unterstützer Udo Lindenberg und seine Comeback-Tour "Stark wie zwei" in der Festhalle. Seitdem hat Wörner mit vielen Institutionen Gespräche geführt und den Kreis der Förderer und Partner stetig erweitert. Die Menschen können selbst wählen, welches Konzert, welches Museum sie besuchen. Das heißt aber auch: Wenn eine Veranstaltung ausverkauft ist, ist sie ausverkauft. "Da geht es dem armen Hartz-IV-Empfänger genauso wie dem reichen Zahnarzt."

Horizonterweiterung auch im Alter - für kleines Geld

Seinen Kulturpass, die kleine blaue Karte mit einem Motiv des Malers Marc Chagall aufgedruckt, hat Rentner Schäfer immer dabei. Er liebt es ins Museum zu gehen. "In den letzten fünf Jahren habe ich in Frankfurt vielleicht zwei Ausstellungen verpasst." Ohne Kulturpass könnte er sich das niemals leisten. Auch Konzerte der hr-Bigband oder des hr-Sinfonieorchesters besucht Schäfer regelmäßig. Und im Sommer war er viel im Open-Air-Kino. Eine Ausstellung, die er kürzlich gesehen hat, hat ihn tief beeindruckt, seinen Horizont wieder erweitert: "Da war eine Fotoausstellung von einer über 80 Jahre alten Frau. Die reist seit 30 Jahren durch die Welt." Gemeint ist die bekannte Fotografin Ursula Schulz-Dornburg und ihre Ausstellung "The Land In-Between" im Städel-Museum.

Kulturpass ab September in ganz Hessen

In Marburg hat sich eine andere Idee etabliert, dort wurde 2010 die Kulturloge e.V. gegründet. Dieser Verein bekommt Restkarten von Veranstaltern gespendet und vermittelt sie an Bedürftige. Nach diesem Prinzip arbeiten zahlreiche Vereine in ganz Deutschland, etwa in Berlin, München, Köln oder Leipzig.

Der Kulturpass aus Frankfurt soll ab September auf ganz Hessen ausgeweitet werden. Schon jetzt machen einige Partner in Nachbarstädten wie Offenbach, Bad Homburg oder Wiesbaden mit. Auch der Hessenpark in Neu-Anspach ist dabei. Auch außerhalb Hessens hat sich die Kulturpass-Idee durchgesetzt. In Osnabrück etwa bietet der Verein "KAOS e.V". den Kulturpass KUKUK an.

Immer die Chance auf Kultur

Der Pass soll seinen Träger daran erinnern, dass er immer die Chance auf Kultur hat. Auch wenn manche diese Chance nur sporadisch nutzen, vielleicht "weil sie am Weihnachtsfest in die Dreikönigskirche gehen und sich ein Bachoratorium anhören möchten". Dieses eine Mal bringe aber vielleicht Freude für ein halbes Jahr oder ein ganzes Leben, so Erfinder Wörner.

Für Rentner Schäfer jedenfalls ist der Kulturpass Lebenselixier und Inspiration zugleich. Er verpasst es nie, ihn jedes Jahr neu zu beantragen. "Sobald ich sehe, der ist im April abgelaufen, gehe ich hin und beantrage ihn neu."