Kulturstaatsministerin vergibt Deutschen Buchhandlungspreis

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat 108 Buchhandlungen aus allen Bundesländern mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Buchhandlungen seien bedeutsame Kulturorte, sagte Roth am Montag in Berlin bei der Präsentation der Liste der Sieger. Unter den 108 Siegern sind auch zehn hessische Buchhandlungen, zum Beispiel der Buchladen am Markt in Offenbach und die Buchhandlung Paul und Paulinchen in Fulda. Die genaue Platzierung wird bei der Preisverleihung am 2. Oktober in Stuttgart bekannt gegeben.

Gerade für junge Menschen könnten Buchhandlungen laut Roth eine Anregung dafür sein, sich mit längerem Atem auf Geschichten und Themen einzulassen und diesen vertieft nachzugehen - jenseits der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und Unterhaltungslogik Sozialer Medien. Insgesamt eine Million Euro werde von der Kulturstaatsministerin für den Preis ausgelobt, verbunden mit einem entsprechenden Gütesiegel, hieß es. 480 Buchhandlungen haben sich den Angaben zufolge in diesem Jahr für den Preis beworben. Die ersten drei Plätze sind mit jeweils 25.000 Euro dotiert, fünf weitere Buchhandlungen erhalten 15.000 Euro, die übrigen Platzierten jeweils 7.000 Euro.