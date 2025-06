Albert Mangelsdorffs 20. Todestag: Stadt Frankfurt stellt Veranstaltungsreihe vor

Albert Mangelsdorff, die Frankfurter Ikone der Jazzszene, ist am 25. Juli 2005 gestorben. Anlässlich seines 20. Todestags würdigt die Stadt Frankfurt den Jazz-Posaunisten aus Praunheim in diesem Jahr mit einer eigenen Veranstaltungsreihe. Unter dem Titel "The Eternal Turn On" ist zwischen dem 5. Juli und dem 30. November 2025 eine Vielzahl an Konzerten und Veranstaltungen geplant, wie die Stadt gestern bekannt gab.

Für Kulturdezernentin Ina Hartwig sei Mangelsdorff bis heute eine der zentralen künstlerischen Identifikationsfiguren für die Frankfurter Jazzszene. "Er ist nicht nur hier in unserer Stadt bekannt und geschätzt, sondern hat durch sein Wirken auch ganz bedeutend zur Anerkennung der Jazzstadt Frankfurt weit über die Stadtgrenzen hinaus beigetragen", so Hartwig.

Über zehn Projektpartner beteiligen sich laut der Stadt an der Hommage an den Künstler, darunter das Institut für Stadtgeschichte, das Dialogmuseum oder der Hessische Rundfunk. Höhepunkte des Programms seien zum Beispiel der Auftritt des HR-Jazzensembles im Palmengarten am 24. Juli sowie die Vorstellung eines durch Albert Mangelsdorff inspirierten Projekts des diesjährigen Frankfurter Jazzstipendiaten im Museum Angewandte Kunst am 26. Oktober. Das gesamte Programm von "The Eternal Turn On" gibt es auf der Jazz-Frankfurt-Webseite .