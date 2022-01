Ein Schokoriegel "Freedom to go", "Macho Chips" oder eine Flasche "Dicke Eier Likör": Dies und anderes gibt es in einem Kiosk in Frankfurt zu kaufen. Hört sich schmackhaft an - ist aber alles nur aus Pappmachee.

Videobeitrag Video zum Video Kunst-Kiosk in Frankfurt [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Regale im knallbunten Kiosk von Silke Toss sind voll. Ob Bierflasche, Katzenstreu, Chipstüte oder Superkleber für den Notfall - hier ist alles dabei, was ein guter Kiosk im Sortiment haben sollte. Zumindest auf den ersten Blick.

Schaut man genauer hin, erkennt man: Diese Produkte sind gar nicht echt, sondern alle nur aus Pappe. Und auch Silke Toss, die sich selbst nur "Silky" nennt, ist eigentlich gar keine Kioskverkäuferin, sondern Künstlerin aus Berlin. Dass die Ware in ihrem Kiosk in Frankfurt häufig mit echten Produkten verwechselt wird, macht sie stolz.

Chips, Kekse und Bier aus Pappmachee

"Es kommen immer wieder Menschen vorbei, die tatsächlich Zigaretten oder Chips kaufen möchten", sagt die 53-Jährige und lacht. Selbst die Nachbarin habe erst nicht verstanden, dass es sich bei ihrem Kiosk eigentlich um eine Kunstgalerie handelt.

"Beim Ladenaufbau kam die Dame und sagte: 'Wir wollen in unserer Straße keinen Kiosk haben'", erzählt Toss. Nachdem dann aber klar war, dass es sich um Kunst handelt, habe man sich schnell wieder vertragen.

Silkys Kunst-Kiosk in der Frankfurter Fahrgasse. Bild © Sophia Luft/hr

Passanten verwechseln Galerie mit echtem Kiosk

Ihre Ausstellung in der Galerie "Der Mixer" in der Frankfurter Fahrgasse ist bereits die zweite ihrer Art. Ihren ersten Kunst-Kiosk namens "Silkys Späti" öffnete sie im Dezember 2020 in Berlin: "Die Idee dazu hatte ich schon länger. Im ersten Lockdown hatte ich dann auch die Zeit, um die Idee endlich mal anzugehen und mich so richtig in meine eigene Welt reinzuspinnen." Nach Frankfurt kam sie jetzt wieder durch langährige Freunde.

Weitere Informationen Kunst-Kiosk noch bis Ende Februar geöffnet Bis zum 26. Februar kann man den Kunst-Kiosk von Silke Toss noch besuchen. Der Laden ist immer von Mittwoch bis Sonntag (15 bis 20 Uhr) in der Galerie "Der Mixer" in der Frankfurter Fahrgasse 22 geöffnet. Ende der weiteren Informationen

Ihre bunten Pop-Art-Kreationen sehen nicht nur schrill aus. Jede Konsumware aus Pappe trägt auch einen besonderen Namen. So wie zum Beispiel eine neongelbe Chipstüte mit der Aufschrift "Macho-Chips mit Bad-Ass Flavor". Oder eine beigefarbene Flasche mit dem Namen "Dicke Eier Likör". Darunter der Slogan: "Dann klappt’s auch im Beruf".

Leichter Zugang und gesellschaftskritische Botschaften

Ganz oben im Regal: Der Schokorigel "Freedom to go". Bild © Sophia Luft/hr

Ihre Pop-Art-Kunst soll gesellschaftskritisch sein, sagt die Berlinerin. Neben den zum Teil ironischen Slogans spricht Toss mit ihren Produkten auch Themen wie Queerness, Feminismus oder Umweltthemen an. Vor allem soll ihr Kunst-Kiosk aber Spaß machen: "Kunst muss nicht immer nur in einer weißen Galerie stattfinden, wo man sich eigentlich nicht hereintraut."

Wie es sich für einen Kiosk gehört, kann man die Ware dort auch kaufen. Für 30 Euro gibt's einen Papp-Schokoriegel namens "Freedom to go". 80 Euro kostet die Tüte "Psycho Flips". Speziell für die Frankfurter hat Toss auch ein Glas Frankfurter Würstchen kreiert. Und auch ihr nächstes Produkt ist schon in Arbeit: Der original hessische Bembel.

Sendung: hr2, 13.1.2022, 9 Uhr