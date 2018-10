Das Frankfurter Amtsgericht hat gegen den Künstler Peter Zizka wegen unerlaubten Waffenbesitzes eine Geldstrafe auf Bewährung verhängt. Außerdem muss er eine Geldbuße zahlen. Er hatte im Reisegepäck ein Werk, das das Gericht als Waffe einstufte. Zizka setzt sich seit Jahren gegen Waffenexporte ein.

Eigentlich engagiert sich der Frankfurter Künstler Peter Zizka seit Jahren schon gegen Waffenexporte. Doch ausgerechnet wegen des Verstoßes gegen waffenrechtliche Vorschriften hat ihn das Amtsgericht Frankfurt am Donnerstag verwarnt.

Weil er im Reisegepäck ein Kunstwerk hatte, das zum Großteil aus einem nachgemachten Schlagring besteht, verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 2.400 Euro auf Bewährung. Als Auflage soll Zizka außerdem 1.000 Euro Geldbuße an einen Kunstverein zahlen.

Zoll konfiszierte modifizierten Schlagring

Zizka war im März dieses Jahres zu einer Vortragsreise nach Mumbai geflogen. Im Koffer hatte er einige seiner Werke, darunter auch ein Objekt mit dem Namen "Schlagende Verbindung". Als der Künstler in Mumbai ankam, war die Arbeit nicht mehr in seinem Gepäck, dafür eine Nachricht des Frankfurter Zolls.

Das aus einem Schlagring und einer Plätzchenbackform zusammengbastelte Werk falle unter das Waffengesetz und sei konfisziert. Gegen Zizka wurde ein Strafbefehl von 3.000 Euro ausgestellt, gegen den er vor Gericht zog. Er berief sich dabei auf die Kunstfreiheit.

"Urteil nimmt Kunstfreiheit nicht zur Kenntnis"

Mit dem Kunstwerk habe er zu einem "Diskurs zwischen heiler Welt und der von Gewalt geprägten globalen Welt" aufrufen wollen, sagte Zizka. Für einen wirklichen Einsatz bei einem Kampf sei die "Schlagende Verbindung" ungeeignet. Der Amtsrichter hielt dem entgegen, dass er "das Ding jedenfalls nicht im Gesicht haben" wolle.

Der Richterspruch vom Donnerstag stimmte den Künstler nicht zufrieden. "Alles, was wir angeführt haben, nämlich die Freiheit der Kunst, nimmt das Urteil nicht zur Kenntnis", sagte er hessenschau.de.

Der Richter billigte dem Angeklagten gute Absichten zu, hielt ihm aber vor, seinen Pflichten nicht nachgekommen zu sein. Zizka habe es versäumt, beim Bundeskriminalamt eine Ausnahmegenehmigung vom Bundeskriminalamt einzuholen.

Richter: "Verurteilung unvermeidbar"

Für das Gericht ging es um Grundsätzliches. Es reiche nicht, über eine Waffe das Wort Kunst zu schreiben und sie so für ungefährlich zu erklären, erklärte der Richter. Sonst drohten Gesinnungsurteile. Um eine Verurteilung komme er daher nicht herum.

Ein Kompromiss also? Als solchen kann der Künstler den Richterspruch nicht akzeptieren. "Aus meiner Sicht ist das Urteil nicht die goldene Brücke, die es zu sein scheint." Sein weiteres Vorgehen will Zizka am Freitag mit seinem Anwalt abstimmen. "Ich muss das erstmal sacken lassen." Sein Anwalt kündigte nach der Verhandlung aber schon an, Rechtsmittel einzulegen.

Ein Jahr lang darf sich der Künstler nun nichts zuschulden kommen lassen, sonst werden die zur Bewährung ausgesetzten 2.400 Euro fällig. Mit seiner Klage hatte der Designer mehr erreichen wollen. "Eigentlich ist die Strafe so geblieben wie sie war."

