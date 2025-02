Kunsthalle Schirn feiert Auszugsparty und Umzug nach Bockenheim

Mit der energetischen Sanierung ihres Stammhauses am Römer zieht die Schirn Frankfurt in diesen Sommer in den Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Dort bezieht sie voraussichtlich bis 2027 die Räume der ehemaligen Dondorf Druckerei. Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Veranstaltungen und Formate für alle Altersgruppen sowie ein gastronomisches Angebot von Badias Kitchen.

Die Interimszeit will Schirn-Direktor Sebastian Baden nutzen, um Besucherinnen und Besuchern "ein ambitioniertes Programm zu präsentieren, das neue Ausstellungen, Veranstaltungs- und Vermittlungsformate umfasst." Am 30. April ist eine "Abrissparty" in den alten Räumlichkeiten geplant. Ihren Umzug vom Römer nach Bockenheim feiert die Schirn am 7. September mit einer Parade von über 100 Tänzerinnen und Tänzern zu Livemusik: Das partizipative Projekt "In C – Community" der Tanzcompagnie "Sasha Waltz & Guests" entsteht im Zusammenspiel von professionellen Tanz- und Laiengruppen.

Das Land Hessen, Eigentümer der ehemaligen Dondorf Druckerei, überlässt der Schirn die Räume mietfrei. Die Sanierung soll 4,3 Millionen Euro kosten.