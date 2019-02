Mit ihrem Lied über die Beziehung zweier Schwestern hat sich das Duo S!sters beim deutschen Vorentscheid für das Finale des European Song Contests durchgesetzt. Eine der beiden Sängerinnen kommt aus Wiesbaden. Nach der Entscheidung zeigte sie sich regelrecht schockiert.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Soul aus Wiesbaden: ESC-Kandidatin Laurita Spinelli [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Laura Kästel, die sich als Musikerin Laurita Spinelli nennt, und ihre Partnerin Carlotta Truman werden als Duo S!sters Deutschland beim Finale des European Song Contest (ESC) am 18. Mai in Tel Aviv vertreten. Sie setzten sich am Freitagabend mit ihrem Lied "Sister" über die wechselhafte Beziehung zweier Schwestern gegen sechs Konkurrenten durch.

Der Vorentscheid wurde in einer Show im Ersten ausgestrahlt. Nach der Entscheidung sagte die 26 Jahre alte Kästel aus Wiesbaden: "Ich bin so schockiert!" Zunächst habe sie gar nicht verstanden, dass ihre Gruppe gewonnen habe: "Ich kann nicht rechnen!"

"Erst mal schlafen und weinen vor Freude"

Das Ergebnis setzte sich aus drei Voten zusammen: von europäischen Musikexperten, von 100 ausgewählten deutschen ESC-Fans und von den Anrufern vor den Fernsehgeräten. Zunächst sah es so aus, als würde sich die Pathos-Hymne von Makeda durchsetzen - erst mit dem zu allerletzt bekannt gegebenen Teilergebnis ("unsere zwölf Punkte gehen an") hüpfte das Duo mit ihrem leichtfüßigen Popsong an die Spitze. Von 36 maximal möglichen Punkten holten sie immerhin 30. Makeda kam mit 26 Punkten auf Platz 2.

Was sie als nächstes machen wolle, wurde Kästel von den Moderatorinnen Barbara Schöneberger und Linda Zervakis gefragt: "Wir werden erst mal schlafen und weinen vor Freude", sagte die junge Frau mit deutschen und philippinischen Wurzeln unter Tränen.

Aly Ryan aus Oberursel wird Dritte

Beim Vorentscheid trat außerdem Alexandra Eigendorf alias Aly Ryan an, die aus Oberursel stammt und seit längerem in Los Angeles lebt. Sie teilte sich bei der Abstimmung einen gemeinsamen dritten Platz mit der gebürtigen Straubingerin Elisabeth Brüchner, die sich als Musikerin Lilly Among Clouds nennt. Mehr zu den hessischen Kandidatinnen lesen Sie hier.