Nur Winter ist Kinozeit? Von wegen: Im Frühling starten viele Filmfestivals in Hessen. Mal entführen sie in ferne Länder, mal setzen sie sich mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinander - oder den besten Trash-Filmen. Ein Überblick.

Für Filmfans füllt sich der Kalender ab jetzt fast von alleine: Beinahe im Wochentakt stehen Filmfestivals in Hessen an. Egal ob osteuropäischer Film, Trickfilm oder Satire - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Lichter Filmfest in Frankfurt

Wann: 18. bis 23. April

Wo: An verschiedenen Orten in Frankfurt: im Kino des DFF, Pupille - Kino in der Uni, Mal Seh'n Kino, Eldorado und CineStar in Metropolis. Das Festivalzentrum ist diesmal das Massif Central in der Eschersheimer Landstraße.

Was: Mehr als 70 Filme aus aller Welt, darunter zahlreiche Welt- und Deutschlandpremieren. Das diesjährige Motto: Liebe im und zum Film. Das schönste Gefühl der Welt zieht sich dieses Jahr durch das breit gefächerte internationale Programm. Außerdem stehen

wieder fünf Wettbewerbe um den "Lichter-Bembel" an.

Weitere Infos: Lichter Filmfest

Go East-Festival in Wiesbaden

Wann: 26. April bis 2. Mai

Wo: Neben dem Festivalzentrum im Museum Wiesbaden sind u.a. auch die Caligari Filmbühne, das Murnau-Filmtheater und das Apollo-Kinocenter Spielorte; zudem gibt es ein Online-Programm

Was: Mittel- und osteuropäische Filme. 2023 steht das Land Slowenien mit einer eigenen Filmreihe im Fokus. Gezeigt werden außerdem tschechische "Anidocs", eine Mischung aus Animations- und Dokumentarfilm. In Workshops können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die eigene Biografie in diesem Stil filmisch umsetzen.

Weitere Infos: Filmfestival Go East

Beim "Go East" steht in diesem Jahr Slowenien im Mittelpunkt. Bild © Screenshot: filmfestival-goeast.de

Phantastisches Trashfilm Festival in Kassel

Wann: 5. bis 7. Mai

Wo: Kulturverein Goethes Postamd, Kassel

Was: Filme mit kleinem Budget aber großer Hingabe. Trashfilme werden nicht nur gezeigt, in Filmgesprächen wird auch ihre Bedeutung erörtert.

Weitere Infos: Der phantastische Trashfilm

Die Seriale in Gießen

Wann: 14. bis 19. Juni

Wo: In (Open-Air-)Kinos in Gießen und Online

Was: Gezeigt werden mehr als 50 Serien und Pilotfolgen aus 18 Ländern, außerdem gibt es Vorträge, Podiumsdiskussionen und Konferenzen. Das Festival richtet sich an Publikum, Studenten, Macher und Serienfans.

Weitere Infos: Seriale Gießen

Nippon Connection in Frankfurt

Wann: 6. bis 11. Juni

Wo: An verschiedenen Orten in Frankfurt, u.a. dem Künstlerhaus Mousonturm, dem Kino des DFF und dem Mal Seh'n Kino

Was: Zum 23. Mal werden Highlights des japanischen Films in Frankfurt gezeigt: von Independent bis Blockbuster, von Doku bis Anime, von Kurz- bis Langfilm. Zusätzlich zu den rund 100 Filmvorstellungen gibt es ein Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen mit Filmemachern live aus Japan, Workshops, Konzerten und einem passenden kulinarischen Angebot.

Weitere Infos: Nippon Connection

Workshops, Konzerte, Kulinarisches: Nippon Connection bietet nicht nur japanische Filme. Bild © Nippon Connection

Jung und Abgedreht Kurzfilmfestival in Hanau

Wann: 11. bis 18. Juni

Wo: Online, am 18. Juni außerdem analog im Kinopolis Hanau

Was: Zum elften Mal bietet das Hanauer Jugend-Kurzfilmfestival Filmschaffenden zwischen 14 und 27 Jahren eine Plattform, ihre Werke zu zeigen und sich zu vernetzen. Das Rahmenprogramm sieht unter anderem Frage-Antwort-Sessions mit den jungen Kreativen vor.

Weitere Infos: Jung und Abgedreht

Rüsselsheimer Filmtage

Wann: 16. und 17. Juni

Wo: Rüsselsheimer Stadttheater

Was: Seit 30 Jahren hat der satirische Kurzfilm seine Heimat im Stadttheater von Rüsselsheim. Das zweitägige Festival wird von der Cinema Concetta Filmförderung organisiert. Welcher Film einen der begehrten Preise gewinnt, entscheidet aber traditionell das Publikum.

Weitere Infos: Rüsselsheimer Filmtage

Internationales Trickfilmfestival in Wiesbaden

Wann: 22. bis 25. Juni

Wo: Schloss Biebrich und Caligari Bühne in Wiesbaden

Was: Zu sehen gibt es international ausgezeichnete Trickfilme. Das Besondere: Die Trickfilme werden in der unveränderten Originalfassung gezeigt.

Weitere Infos: Trickfilmfestival Wiesbaden

Weitere Informationen Was in der zweiten Jahreshälfte noch ansteht Mit dem Queer Filmfest in Weiterstadt, der B3 Biennale des bewegten Bildes in Frankfurt und dem Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest stehen im Herbst weitere Festivals auf dem Programm. Ende der weiteren Informationen